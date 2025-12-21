شیخیزاده در تذکر شفاهی:
بیتدبیری و غفلت، شرایطی را رقم زده است که یک مدیر صنفی جرأت میکند بگوید؛ برنج را بریزید در دریا
نماینده مردم دهگلان در مجلس طی تذکری درخصوص سوء مدیریت مدیران گفت: متأسفانه به دلیل بیتدبیری و غفلت، شرایطی را رقم زده است که یک مدیر صنفی جرأت میکند بگوید «برنج را بریزید در دریا». این جمله، آینهای روشن از مدیریت معیوب، نظارت غایب و سیاستگذاری ناکارآمد در این حوزه است.
به گزارش ایلنا، محمدرسول شیخی زاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک شب یلدا، به همکاران گرامی و ملت بزرگ ایران طی تذکری به گرانیهای اخیر گفت: از این تریبون، با نهایت شرمندگی تذکر میدهم؛ شرمندگی از اینکه وزارت جهاد کشاورزی، نهادی که باید حافظ سفره مردم و تأمینکننده امنیت غذایی کشور باشد، متأسفانه به دلیل بیتدبیری و غفلت، شرایطی را رقم زده است که یک مدیر صنفی جرأت میکند بگوید «برنج را بریزید در دریا». این جمله، آینهای روشن از مدیریت معیوب، نظارت غایب و سیاستگذاری ناکارآمد در این حوزه است.
نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی مدیریت مؤثر وجود نداشته باشد، وقتی ذخایر راهبردی شفاف نباشد، زمانی که انبارها و رانتها کنترل نشوند، نتیجه آن چیزی جز بیاحترامی آشکار به میلیونها ایرانی نیست که هر روز با نگرانی، در پی تأمین غذای خانوادههای خود هستند.
شیخی زاده در پایان گفت: از همین تریبون اعلام میکنم و پاسخ میدهم؛ شما غلط میکنید که تصور کردهاید با تهدید، فشار و نمایش قدرت میتوانید بازار را گروگان بگیرید و معیشت مردم را بازیچه تصمیمات خود قرار دهید. مردم ما باعزتتر از آن هستند که معیشتشان ملعبه سودجویی و بیمسئولیتی عدهای شود.