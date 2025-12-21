به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: گرانی و تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد کمر کارگران، بازنشستگان، کارمندان و اقشار آسیب پذیر را خم کرده است که می طلبد دولت در سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و نظارت بر بازار تجدیدنظر کند.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر بهداشت و معاونانش ادامه داد: قیمت دارو ۴ برابر شده است و این در حالی است که استان گلستان بالاترین آمار مبتلایان به سرطان را دارد بنابراین لازم است آقای ظفرقندی و معاونانش برای رفع مشکلات بیماران سرطانی در سراسر کشور به خصوص استان گلستان تدبیری بیاندیشند.

وی تصریح کرد: مجلس فوق العاده خاص را برای کارمندان و نیروهای مسلح تصویب کرد و به تائید شورای نگهبان نیز رسید هم اکنون لازم است رئیس جمهور دستور دهد تا رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را اجرا کند.

نوروزی در ادامه خواستار رسیدگی به مطالبات فرهنگیان ۱۴۰۱، کارکنان مخابرات و سایر دستگاه های اجرایی، پرستاران، بیمه ها و کارانه پزشکان شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با یادآوری اینکه ملت ایران همچنان محکم در مقابل اسرائیل کودک کش و آمریکای خبیث ایستاده اند، افزود: در استان گلستان با مشکل تامین سوخت مواجه هستیم که لازم است وزیر نفت به آن رسیدگی کند، همچنین وزیر جهاد کشاورزی که در نشست کمیسیون قبل از تعطیلات مجلس گفته بود در تامین نهاده های دامی با مشکلی مواجه نیستیم در خصوص کمبود نهاده های دامی پاسخگو باشد، ضمن اینکه به این پرسش پاسخ دهد که آیا در شرایط افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز برای رسیدگی به این وضعیت در ماه مبارک رمضان و شب عید تدبیری اندیشیده است؟

نوروزی یادآور شد: استان گلستان تولیدکننده اصلی مرغ و گوشت قرمز است که نیاز میدان بهمن تهران را نیز تامین می کند بنابراین لازم است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعزام تیمی از مسئولان مربوطه به این استان اقدام کند تا نسبت به رفع دغدغه دامداران، مرغداران و کشاورزان در تامین کود، سوخت و نهاده های دامی اقدام کنند و فقط در اتاق های دربسته تصمیم گیری نکنند.

