شیرین زاد در تذکر شفاهی:

ضرورت تسریع در رسیدگی به استیضاح‌ها با توجه به عدم عزم دولت برای اصلاح امور

نماینده مردم کرج در مجلس گفت: مجلس زمانی در راس امور است که به اهم امور مردم و کشور بپردازد.

به گزارش ایلنا، علی شیرین زاد در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رییس جمهور گفت: از بسیاری از فرمایشات و سخنان جنابعالی اینطور برداشت می شود که هنوز در رقابت های انتخاباتی گیر کرده اید، امروز زمان ارائه راهکار و اقدامات عملی، موجز، موثر و عاجل برای رفع مشکلات، کمبودها و حرکت در مسیر پیشرفت کشور است نه فریاد زدن و تکرار کردن مشکلات و کمبودها، حال آنکه در بسیاری از موارد، آنچه فریاد می زنید به ویژه سخنان اخیرتان در مقایسه قدرت موشکی و نظامی ایران با توان نظامی دشمن صهیونی کاملا غلط و اشتباهی فاحش و خطایی راهبردی بود.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس دوازدهم ادامه داد: آقای پزشکیان! این رویه، روحیه مردم را تضعیف، مدیران را کم انگیزه و منفعل و دشمن پلید را دریده تر و شاد خواهد نمود. این همان گل به خودی است.

وی افزود: مجلس زمانی در راس امور است که به اهم امور مردم و کشور بپردازد، آیا الان مجلس در حال پرداختن به اهم امور است، آیا در شرایط اقتصادی و معیشتی حاکم در حالی که تروم و گرانی، آه از نهاد مردم و اقشار متوسط و مستضعف جامعه درآورده است، موضوعات در حال رسیدگی و تصویب تناسبی با شرایط حاکم بر حال مردم و جامعه دارد یا خیر.

شیرین زاد اضافه کرد: حالا که دولت عزمی بر اصلاح امور و ترمیم مدیران و کابینه ضعیف ندارد، وقت آن نشده در روند رسیدگی به استیضاح هایی که ثبت شده است، مثل وزرای راه، کار، جهاد و دیگران که مستقیما با اشتغال و معیشت و سفره مردم ارتباط دارند، تسریع و تعجیل شود.

