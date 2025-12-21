به گزارش ایلنا، حمیدرضا عزیزی فارسانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب و همچنین شب یلدا، شب زایش مهر، نور و روشنایی را به مردم شریف ایران و در تذکری به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: جناب آقای میدری ضمن تشکر از زحمات جنابعالی در اجرای سیاست‌های حمایتی جبرانی و طرح الکترونیکی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، لازم می‌دانم تأکید کنم که هرچند شأن ملت بزرگ ایران، تکدی‌گری و گداپروری نیست، اما تورم و گرانی افسارگسیخته، به‌ویژه در سبد غذایی مردم و همچنین نبود معیارهای دقیق و عادلانه برای دهک‌بندی جامعه، این خطر جدی را ایجاد کرده است که حتی دهک هشتم جامعه نیز تا پایان سال به جمع فقرا بپیوندند.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمعیت فقیر کشور به بیش از ۵۵ میلیون نفر برسد. از این‌رو، اصلاح نظام دهک‌بندی، یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر برای جامعه است. همچنین انتظار می‌رود اجرای صحیح، کامل و فوری طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گیرد و بدون تأخیر عملیاتی شود.

وی در تذکری خطاب به مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، یادآور شد: آقای توکلی ضمن تشکر از زحمات جنابعالی، قرار بود از مهرماه تعرفه‌های گاز به‌گونه‌ای اصلاح شود که ۹۰ درصد مردم تحت تأثیر افزایش قیمت گاز قرار نگیرند. اما متأسفانه در استان چهارمحال و بختیاری، به‌عنوان یکی از سردترین مناطق کشور، به‌ویژه در شهرستان‌های اردل، فارسان، بروجن و کیار، افزایش ناگهانی هزینه گاز خانگی و صنعتی موجب نگرانی و اعتراض شدید مردم شده است. با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف در این مناطق، بازنگری فوری و اصلاح سامانه‌های مربوطه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

