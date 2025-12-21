گرانی اجناس وضعیت سفره اقشار ضعیف را تحت تأثیر قرار داده است

به گزارش ایلنا، سیدمسعود خاتمی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه نمایندگان بعد از یک هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه به مجلس آمدند تا مشکلات مردم را در مجلس پیگیری کنند، گفت: گرانی اجناس وضعیت سفره اقشار ضعیف را تحت تأثیر قرار داده و قیمت ها نسبت به سال گذشته چند برابر شده است؛ قیمت شیر ۵۴ درصد، قیمت مرغ ۵۵ درصد، قیمت روغن نباتی ۵۲ درصد، نرخ سکه بهار آزادی ۱۲۴ درصد و قیمت کالاهای اساسی افزایش شایانی داشته است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به مسئولان قوای مجریه و مقننه، گفت: این وضعیت اقتصادی زیبنده این مردم نیست. ستاد بحران باید برای حل این مشکلات تشکیل شود که با حضور ۲۴ ساعته قیمت ها را رصد کرده و برای حل آن تدبیر کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در پایان با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد یأس و تفرقه میان مردم و مسئولان بوده و در این شرایط قوه قضائیه با متخلفان برخورد کرده است، گفت: امروز انصاف حکم می کند زحمات آنها را در نظر بگیریم. مطالبی علیه رئیس قوه قضائیه در رسانه ملی مطرح شد که دور از انصاف بود. ایشان در دوره خدمت خود با سرکشی به مراکز مختلف عدلیه با متخلفان و فساد در سطوح کلان برخورد کرده است.

