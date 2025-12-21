خبرگزاری کار ایران
حاجی‌پور در نطق میان‌ دستور:

برای این شرایط سخت اقتصادی تدبیری بیندیشید

کد خبر : 1730878
نماینده مردم آمل در مجلس، خطاب به نمایندگان مجلس و سران سه قوه گفت: برای این شرایط سخت اقتصادی تدبیری بیندیشید! چراکه با تدبیر درست می‌توانیم این شرایط تورمی روزانه را متوقف کنیم. در این شرایطی که ابربحران‌ترین محاصره اقتصادی قرن را سپری می‌کنیم، باید پروژه‌هایی که اصلاً ضرورت ندارد را کنار بگذاریم و هزینه‌های آن را برای سفره مردم صرف کنیم؛ به همین راحتی می‌توان به معیشت مردم کمک کرد.

به گزارش ایلنا،  رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود با اشاره به اینکه تریبون مجلس صدای ملت ایران است؛ در تذکری به روسای قوا گفت: بیان این مطالب بحث ناامیدی نیست، بلکه همان تذکراتی است که مقام عظمای ولایت در راستای حفظ امنیت سفره و معیشت مردم به همه دولتمردان تذکر داده‌اند و همچنان هم نگران سفره و معیشت مردم هستند. امروز باید در این گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته در کنار مردم عزیزمان در جای جای ایران پهناور باشیم.

نماینده مردم آمل در مجلس ادامه داد: امروز با افزایش این تورم‌هایی که برای سفره مردم ایجاد کرده و می‌کنیم، آرامشی برای مردم نمانده است؛ باید به فکر مردم باشیم. آقایان دولتمرد و نمایندگان مجلس! کی قرار است به خود بیاییم؟

حاجی‌پور گفت: چندین بار از همین تریبون تذکر دادم و امروز مجدد تذکر می‌دهم که اگر قرار باشد آرامش را سر سفره مردم بیاوریم، باید در چنین شبی که شب یلدایی برای مردم باقی نمانده است، همه ما کار و حرکتی را براساس فرمایشات مقام معظم رهبری انجام دهیم که فضایی ایجاد شود که گرانی‌ها هر روز و هر ساعت افزایش پیدا نکند. چه اتفاق و تغییری در تولید و امکانات ما حاصل شده که قیمت‌ها و گرانی‌ این‌چنین تغییر می‌کند؟ ما یک کشور چهار فصل با امکانات طبیعی و بالقوه هستیم، چرا نباید مدیریت درستی داشته باشیم؟

وی خطاب به نمایندگان مجلس و سران سه قوه ادامه داد: برای این شرایط سخت اقتصادی تدبیری بیندیشید! چراکه با تدبیر درست می‌توانیم این شرایط تورمی روزانه را متوقف کنیم. در این شرایطی که ابربحران‌ترین محاصره اقتصادی قرن را سپری می‌کنیم، باید  پروژه‌هایی که اصلاً ضرورت ندارد را کنار بگذاریم و هزینه‌های آن برای برای سفره مردم صرف کنیم؛ به همین راحتی می‌توان به معیشت مردم کمک کرد. چرا در حوزه‌ها و پروژه‌هایی که امروز انجام آن ضرورت ندارد، هزینه‌های اضافی می‌کنید؟ امروز باید با تمام توان در کنار مردم بایستیم.  

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در بخش دوم نطق میان دستور خود، در تذکری به وزاری راه و شهرسازی و نیرو گفت: شما دستور می‌دهید اما معاونان شما دستورات شما را اجرایی و عملیاتی نمی‌کنند و به زمان می‌سپارند.

حاجی‌پور همچنین خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو؛ عنوان کرد: شما چندین بار قول دادید به شهرستان آمل سفری داشته باشید؛ اما یک بار به این شهرستان نیامدید.

وی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی هم عنوان کرد: وضعیت مرغداران و دامداران ما را شاهد هستید که در این شرایط چگونه اوضاع را سپری و همچنان تولید می‌کنند. هر روز و هر شب با ما تماس می‌گیرند که هنوز نهاده‌ها به دست آنان نرسیده است؛ هر کسی به شما گفته که نهاده‌های دامی به دست آنان رسیده، دروغ می‌گوید.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تقدیر و تشکر ویژه از تلاش‌ها و اقدامات ریاست قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد، تصریح کرد: همچنان در این مسیر و در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بروید؛ ما نمایندگان هم پشت سر شما خواهیم بود.

