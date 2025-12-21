به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تذکر اول بنده خطاب به وزیر بهداشت است و در خصوص تخلفات برخی پزشکان نسبت به بیماران مطرح می‌شود، متأسفانه پدیده دریافت وجوه غیرقانونی موسوم به «زیرمیزی» به چندین برابر هزینه‌های بیمارستانی بر بیماران تحمیل شده است. خواهشمندم دستور فرمایید، به‌طور جدی به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده مردم بندرترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر، سازمان نظام پزشکی کشور به‌عنوان نهاد متولی و دارای وظیفه ذاتی، چرا نسبت به این تخلفات برخی از همکاران خود رسیدگی لازم را انجام نمی‌دهد؟ چرا ورود مؤثر صورت نمی‌گیرد؟ وظیفه نظام پزشکی کشور، صیانت از حقوق بیماران است، اما متأسفانه در عمل صرفاً به حمایت از حقوق صنفی همکاران اکتفا شده است. شما سوگند یاد کرده‌اید که از تضییع حقوق بیماران پرهیز کرده و سلامت و بهبود بیماران را بر منافع مادی خود مقدم بدارید، در حالی که متأسفانه چنین رویکردی در عمل مشاهده نمی‌شود.

وی طی تذکری به وزیر کشور خاطرنشان کرد: چرا به شکایات و ابهاماتی که در خصوص شوراها و شهرداری‌ها مطرح می‌شود، رسیدگی نمی‌شود؟ در نمونه‌ای مشخص، ملکی برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شده که ارزش اعیانی آن در شرایط فعلی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، اما همان ملک از سوی شهرداری با ارزش حدود دو و نیم میلیون تومان برای مشارکت به بخش خصوصی واگذار شده است. درخواست دارم به‌منظور صیانت از حقوق مردم، وزیر کشور به‌صورت فوری به این موضوع رسیدگی نماید.

ایری ضمن درخواست بعدی بنده از سازمان انرژی اتمی کشور است، یادآور شد: متأسفانه از ظرفیت حدود ۷۵ هزار مگاواتی تولید برق کشور، تنها حدود هزار مگاوات از برق هسته‌ای تأمین می‌شود؛ در حالی که ظرفیت تولید برق اتمی وجود دارد. انتظار می‌رود موضوع مکان‌یابی احداث نیروگاه‌ها به‌صورت ویژه و دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که تصمیمات نادرست در این حوزه می‌تواند منجر به عدم توسعه یک استان شود. در همین راستا، درخواست بازنگری در مطالعات مکان‌یابی مربوط به ایجاد و احداث نیروگاه در استان گلستان را دارم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم طی تذکری به وزیر نیرو گفت: در خصوص ایجاد شبکه‌های انتقال برق است. حتی اگر بخواهیم در فصل تابستان از نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کنیم، الزاماً باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود. متأسفانه ظرفیت بهره‌گیری از نیروگاه‌ها، غالباً بر مبنای نیروگاه‌های حرارتی طراحی شده و شبکه انتقال نیز متناسب با بهره‌برداری از همان نیروگاه‌هاست، در حالی که این ظرفیت باید متنوع‌سازی و به‌روزرسانی شود.

