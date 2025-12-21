به گزارش ایلنا، عمر علیپور اقدام در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته را نمی کشید، از تورم و گرانی خجالت می کشیم که شب یلدا را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم. چرا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دست روی دست گذاشته و کاری نمی کنند.

نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم اضافه کرد: رئیس جمهور و استاندار تلاشگر آذربایجان غربی! قرار بود که مجوز خودروهای منطقه آزاد ماکو با پلاک منطقه به تمام نقاط استان به فاصله ۶ ماه از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ اجرایی گردد. متاسفانه ۶ ماه تمام شده و پلیس راهور استان برعکس عمل کرده و بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو را در استان آذربایجان غربی سرگردان کرده است. لطفا هرچه زودتر رسیدگی کنید.

وی افزود: از دولت می خواهم در انجام پروژه های روستایی تسریع کند.

