خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیپور اقدام در تذکر شفاهی:

چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته را نمی کشید

چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته را نمی کشید
کد خبر : 1730853
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم ماکو در مجلس با بیان اینکه چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته کشیده نمی شود گفت: چرا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دست روی دست گذاشته و کاری نمی کنند.

به گزارش ایلنا، عمر علیپور اقدام در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته را نمی کشید، از تورم و گرانی خجالت می کشیم که شب یلدا را به هموطنان عزیز تبریک بگوییم. چرا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دست روی دست گذاشته و کاری نمی کنند.

نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم اضافه کرد: رئیس جمهور و استاندار تلاشگر آذربایجان غربی! قرار بود که مجوز خودروهای منطقه آزاد ماکو با پلاک منطقه به تمام نقاط استان به فاصله ۶ ماه از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ اجرایی گردد. متاسفانه ۶ ماه تمام شده و پلیس راهور استان برعکس عمل کرده و بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو را در استان آذربایجان غربی سرگردان کرده است. لطفا هرچه زودتر رسیدگی کنید.

وی افزود: از دولت می خواهم در انجام پروژه های روستایی تسریع کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن