به گزارش ایلنا، احمد فاطمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: امروز موج فزاینده گرانی و تورم سرسام آور کمر آحاد مردم را شکسته است، کمر کارگران، کارمندان و بازنشستگان در زیر چرخ دنده های گرانی در حال له شدن است اما آقایان نعل وارونه می زنند و به جای پاسخگویی فرافکنی می کنند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آقای دکتر پزشکیان قویا می خواهم به فوریت برخی از وزرای ناکارآمد و ضعیف را برکنار کند و تا استیضاح به مرحله عمل نرسیده، خود داوطلبانه کار را سامان دهد.

وی تصریح کرد: براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق سالانه کارمندان و کارگران باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما شنیده ها حاکی است که دولت در لایحه ای که تنظیم کرده و پیشنهاد داده است می خواهد افزایش حقوق را در حد ۲۰ درصد نگه دارد که این نقض قانون و وهن مجلس است.

فاطمی تاکید کرد: من توصیه می کنم که دولت در این لایحه، میزان حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد در غیر این صورت همکاران را به شهادت می طلبم که زیر بار این پیشنهاد نخواهیم رفت و آن ها را به داوری می خوانم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: مجلس قانون اصلاح جزء ۳ بند پ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم که به فوق العاده خاص اشاره دارد را به منظور عدالت در پرداخت تصویب کرد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تاکید کردند اما هنوز آئین نامه های اجرایی آن تصویب نشده است و در کمیسیون های دولت سرگردان است بنابراین از آقای دکتر عارف می خواهیم که روند آن را تسریع کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت واردات و توزیع نهاده های دامی در کشور اسفناک است و کشاورزان، دامداران و صاحبان صنعت طیور را درمانده کرده است که می طلبد وزیر جهاد کشاورزی به این درماندگی آن ها پایان دهد.

