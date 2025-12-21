خبرگزاری کار ایران
هشدار سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت کنترل بازار کالا‌های اساسی، خواستار تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع برنج و برخورد قاطع با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و عدم عرضه شد.

به گزارش ایلنا، در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار اقلام اساسی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری و با رونوشت به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق اصناف ایران بر لزوم نظارت مستمر و مؤثر بر نحوه تأمین، عرضه و توزیع برنج در سطح بازار تأکید کرد.

اسدیان در این نامه با اشاره به جایگاه مهم برنج در سبد معیشتی خانوار، تاکید کرد: هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت، احتکار، کاهش عرضه و یا سوء استفاده از شرایط موجود موجبات اخلال در تنظیم بازار و تحمیل فشار مضاعف بر مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی تصریح کرد: آزادسازی نرخ ارز برای برنج، توجیهی برای افزایش بی ضابطه و غیرقانونی نرخ عرضه توسط مبادی مختلف نداشته و نمی‌تواند خارج از ضوابط قیمت گذاری در عرضه تلقی شود.

اسدیان با اشاره به ضرورت اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی آن، از وزیر دادگستری خواست دستور لازم برای اقدام فوری سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود تا با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و اصناف، ضمن تشدید بازرسی‌ها و رصد مستمر زنجیره تأمین تا عرضه برنج، با هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار و عدم عرضه، برخوردی قاطع و بازدارنده صورت گیرد.

