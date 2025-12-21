به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه مجلس همواره به وظایف خود در حوزه قانونگذاری عمل کرده اما متأسفانه دولت و قوه قضائیه به وظایف خود عمل نکرده اند، گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از بازپس‌گیری لایحه مقابله با نشر اکاذیب و موضوعات خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت، آن هم بعد از تصویب درخواست دو فوریتی آن، گفت: این اقدام بستر را برای دورغ پراکنی در فضای مجازی فراهم می‌کند.

وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه طی روزهای گذشته شاهد یکی از بداخلاقی‌ها در فضای مجازی بودیم که در جریان برگزاری جلسات کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت صورت گرفت، گفت: در جریان این جلسه که در یزد برگزار شد، یکی از اعضای کمیسیون درخواست قرائت محتوای نامه شورای عالی امنیت ملی با طبقه‌بندی سری درخصوص تدابیر مقام معظم رهبری درباره اقامت و تابعیت را داشت اما از آنجایی که بخشی از جلسه کمیسیون به صورت زنده پخش می‌شد و انتشار محتوای نامه سری خلاف امنیت ملی و جرم است، ضمن اینکه شخصا پیش از آن در جریان تدابیر بودم بر اساس محتوای ابلاغی و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، قانونگذاری انجام می‌شد، لذا ایشان را از انتشار مطالب برحذر داشتم.

جوکار با اشاره به پخش زنده بخش‌هایی از جلسه کمیسیون مشترک در یزد، عنوان کرد: از این رو نمی‌توانستیم اجازه دهیم مواقعی که بخش‌هایی از نامه‌های طبقه‌بندی قرائت می‌شود، پخش زنده داشته باشیم و این کار صرفا برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن بوده و قصد نادیده گرفتن سیاست‌ها را نداشتیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اساسا روح حاکم بر مصوبات، اجرای دقیق سیاست‌ها و منویات رهبر معظم انقلاب است، اظهار داشت: امیدوارم برخی رسانه‌ها دست از شیطنت‌های سیاسی، تسویه حساب‌های انتخاباتی و اختلاف افکنی بردارند. ما و همه اعضای کمیسیون خود را سرباز ولایت می‌دانیم، به آن افتخار می‌کنیم و امیدوارم در مسیر ولایت همانند گذشته پایدار باشیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:قطعا مردم می‌دانند افرادی که دنبال اختلاف افکنی و دروغ بافی هستند چه کسانی هستند و این افراد مورد انزجار ملت و مردم استان یزد خواهند بود.

