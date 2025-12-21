خبرگزاری کار ایران
گودرزی در تذکر شفاهی:

خجالت می‌کشیم شب یلدا را به مردم تبریک بگوییم

نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: آقای قالیباف گرانی‌ها دارد بیداد می‌کند چرا توجه نمی‌شود، چرا وزیر اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو نیستند، چرا قیمت دلار را رها کردند و باعث مشکلات فراوانی شدند اصلاً رویمان نمی‌شود شب یلدا را به مردم تبریک بگوییم زیرا قیمت آجیل یک میلیون ۲۰۰ هزار تومن، برنج ۳۰۰ هزار تومان، گوشت ۱ میلیون تومان، مرغ ۱۵۰ هزار تومان و قیمت میوه هم نجومی شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه در تذکر شفاهی گفت: آقای قالیباف! رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه باید ایجاد شود. تاثیر معدل برای دانش آموزان کلاس‌ یازدهم در کنکور اضطراب و استرس مضاعفی برای فرزندان و خانواده دانش آموزان ایجاده کرده و یک نوع بی‌عدالتی را در امر آموزش منظور شده و انتظار داریم شورای عالی فرهنگی به نظرات اکثریت نمایندگان مجلس و کمیسیون آموزش احترام بگذارد و دانش‌آموزان و خانواده ها را از این استرس و نگرانی نجات بدهد.

وی افزود: آقای قالیباف گرانی‌ها دارد بیداد می‌کند چرا توجه نمی‌شود، چرا وزیر اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو نیستند، چرا قیمت دلار را رها کردند و باعث مشکلات فراوانی شدند اصلاً رویمان نمی‌شود شب یلدا را به مردم تبریک بگوییم زیرا قیمت آجیل یک میلیون ۲۰۰ هزار تومن، برنج ۳۰۰ هزار تومان، گوشت ۱ میلیون تومان، مرغ ۱۵۰ هزار تومان و قیمت میوه هم نجومی شده است.

این نماینده مردم در مجلس گفت: آقای قالیباف مردم دیگر تحمل این قیمت‌ها را ندارند و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید پاسخگوی این تبعیض و ناعدالتی ایجاد شده باشند.

