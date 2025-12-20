در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛
چالشهای حقوقی وزارت میراث فرهنگی با حضور صالحی امیری بررسی میشود
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی چالشهای حقوقی حوزه میراث فرهنگی با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
- بررسی چالش های حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی
- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵
- انتخاب شش نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجاری
- بررسی چالش های حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.