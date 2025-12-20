خبرگزاری کار ایران
در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛

چالش‌های حقوقی وزارت میراث فرهنگی با حضور صالحی امیری بررسی می‌شود

چالش‌های حقوقی وزارت میراث فرهنگی با حضور صالحی امیری بررسی می‌شود
کد خبر : 1730119
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی چالش‌های حقوقی حوزه میراث فرهنگی با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی چالش های حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی

- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵

- انتخاب شش نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجاری

- بررسی چالش های حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

 

