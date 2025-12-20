خانه



در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛

چالش‌های حقوقی وزارت میراث فرهنگی با حضور صالحی امیری بررسی می‌شود

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی چالش‌های حقوقی حوزه میراث فرهنگی با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهند پرداخت.