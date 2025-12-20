به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۲۹ آذرماه تا ۴ دی‌ماه) اعلام شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جلسه‌روز یکشنبه (۳۰ آذرماه) ، این کمیسیون با دعوت از معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را بررسی خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه جلسه‌ای نیز به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خواهند داشت و ادامه بحث و بررسی طرح و لایحه مذکور در دستور کار این جلسه خواهد بود، تا برای ارائه به صحن تصمیم‌گیری شود.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه اول دی‌ماه بازدیدی از کارخانه تجهیزات پزشکی سها و کارخانه نساجی هلال خواهند داشت و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مسائل و موضوعات مشترک را بحث و بررسی خواهند کرد.

بررسی ۲ طرح تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر نیز در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه کمیسیون اجتماعی مجلس است؛

۱. تحقیق و تفحص حسینعلی حاجی‌دلیگانی (نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص) با موضوع «تحقیق و تفحص در نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت‌بخشی (پرورشی) آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳» ممضی به امضای تعداد ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۲. تحقیق و تفحص حسینعلی حاجی‌دلیگانی (نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص) با موضوع «تحقیق و تفحص در نحوه برگزاری آزمون استخدام آموزگاری ۱۴۰۳» ممضی به امضای تعداد ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در همین روز در جلسه‌ای با دعوت از رؤسای سازمان اجتماعی کشور و سازمان بهزیستی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از اساتید دانشگاه، آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور و اقدامات به‌عمل آمده در حوزه رفع یا کاهش آسیب‌های اجتماعی را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر جلسات رسمی این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس که اشاره شد، نمایندگان ابن کمیسیون در جریان کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون نیز بررسی طرح‌ها و لوایح ارسالی به کمیسیون در موضوعات مختلف را در دستور کار دارند.

از جمله آن جلسه روز شنبه (۲۹ آذرماه) کمیته اداری و استخدامی است که با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس، جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور و وزارت نیروی به بررسی «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» می‌پردازد.

از دیگر جلسات این هفته کمیته‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌توان به جلسه روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه کمیته نظارت بر اجرای قوانین این کمیسیون، به منظور بررسی نحوه اجرای بندهای (الف و ب) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم توسعه و نیز بررسی نحوه اجرای جدول شماره(۸) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تأدیه بدهی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه روستائیان و عشایر) اشاره کرد که با دعوت از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد.

