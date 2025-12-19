خبرگزاری کار ایران
محرومیت‌زدایی در اولویت برنامه‌های سپاه است

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه بیان اینکه این نهاد محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده، گفت: قرار شده کمبودها و عقب‌ماندگی‌های احتمالی در برخی بخش‌های کمیته امداد و بهزیستی، با یاری سپاه جبران شود.

به گزارش ایلنا، آیین افتتاح یک واحد مسکونی ویژه خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، امروز در روستای اوسا از توابع شهرستان میاندرود مازندران، با حضور سردار حزنی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران، سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران و خانم رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی استان، برگزار شد.

سردار حزنی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران، در آیین افتتاح یک واحد مسکونی تحت پوشش بهزیستی در روستای اوسا از توابع شهرستان میاندرود، بر عزم این نهاد برای گسترش همکاری و جبران کمبودهای احتمالی در کنار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران موضوع محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی در مناطق کم‌برخوردار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده، اظهار داشت: بر این اساس قرار شده کمبودها و عقب‌ماندگی‌های احتمالی در برخی بخش‌های کمیته امداد و بهزیستی، با یاری سپاه جبران شود.

سردار حزنی با ابراز خرسندی از افتتاح این خانه و آشنایی با همکاران بهزیستی استان مازندران، ابراز امیدواری کرد با توجه به تغییرات ساختاری اخیر در سپاه استان و سوابق درخشان همکاری با سردار موحد، شاهد اقدامات گسترده‌ای در این استان نیز باشند.

این مراسم با حضور مسئولان استانی و محلی و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و تسریع در رفع محرومیت برگزار شد.

