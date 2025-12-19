در جنگ اقتصادی باید با مردم صادقانه صحبت کرد

وی با بیان اینکه مدیریت صحیح منابع، به‌ویژه در حوزه آب، یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: در شرایطی که کشور سال‌ها با خشکسالی مواجه بوده، باید برای مدیریت آب‌های سطحی و بارش‌ها از ایده‌ها و طرح‌های علمی بهره گرفت و اجازه نداد این نعمت الهی هدر برود.

امام جمعه همدان تأکید کرد: اگر دولت اعلام می‌کند هرکس راهکار دارد ارائه دهد، باید سازوکار مشخصی برای شنیدن، بررسی و اجرای این پیشنهادها ایجاد شود و اجازه داده نشود اطرافیان، مانع انتقال نظرات نخبگان به بدنه تصمیم‌گیری شوند.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به موضوع مذاکره و توان دفاعی کشور، تصریح کرد: کاهش بُرد موشک‌های کشور خط قرمز امنیت ملی است و پذیرش چنین شرطی به معنای به خطر افتادن امنیت کشور خواهد بود، اگر توان بازدارندگی تضعیف شود، در صورت تهدید یا حمله دشمن، امکان دفاع مؤثر وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تجربه پس از برجام نشان داد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و مسئله موشکی را نیز به‌عنوان مطالبه جدید مطرح می‌کند، بنابراین حل مشکلات کشور نباید به امید مذاکره با دشمنانی گره بخورد که منطق گفت‌وگو ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و همان‌گونه که مردم در دوران جنگ نظامی کنار حاکمیت ایستادند، در این میدان نیز در صورت شفافیت، صداقت و همدلی مسئولان، آماده تحمل و مقاومت هستند، در عین حال اگر کوتاهی یا اشتباهی رخ داده، عذرخواهی صادقانه از مردم ضروری است.

وی نقش دستگاه قضا در مقابله با مفاسد اقتصادی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در کنار دشمن بیرونی و تحریم‌ها، برخی مفاسد داخلی از جمله ناترازی بانک‌ها، به‌طور مستقیم بر تورم و معیشت مردم اثر می‌گذارند. برخورد قاطع، شفاف و رسانه‌ای با مفسدان اقتصادی، اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین شعبانی ضمن قدردانی از برخی اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، تأکید کرد: مردم باید به‌صورت ملموس ببینند که با سوءاستفاده‌گران داخلی برخورد می‌شود، چراکه حل مسائل داخلی با اراده و قاطعیت امکان‌پذیر است.

امام جمعه همدان با اشاره به نزول بارش‌های اخیر، بر شکرگزاری و مدیریت صحیح این نعمت الهی تأکید کرد و در آستانه هفته حمل‌ونقل، از زحمات رانندگان، نیروهای راهداری و فعالان این حوزه قدردانی کرد.

وی یاد و خاطره شهدای راننده، از جمله شهید هاتفی در اسدآباد و شهید رشید دینوری در همدان که در جریان حوادث اخیر به شهادت رسیدند، گرامی داشت و ادامهداد: این قشر زحمتکش در سخت‌ترین شرایط، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا می‌کنند و شایسته تقدیر هستند.