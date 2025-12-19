مسئولان و مدیران اجرایی باید پیوند خود را با دو نهاد حوزه و دانشگاه مستحکم کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت ماههای رجب و شعبان به عنوان ماههای عبادت و تحکیم رابطه با خداوند گفت: از عموم مردم، به ویژه جوانان، خواست تا در این ماهها به آراستگی به تقوا و رعایت ادب در محضر خداوند متعال بپردازند.
وی ادامه داد: این ماهها، ماههای گفتگو با خدای سبحان هستند و خداوند ما را دعوت کرده است تا به مقام توحید، ادب در محضر ذات اقدس احدیت و معرفت اولیا و آراسته شویم. این آراستگی زمینهساز مناجات و گفتگو با خداوند است. نماز، این عبادت استثنایی، ارتباط عبد با خالق خویش است که در آن حمد و دعا و درخواست از خداوند متعال صورت میگیرد. نماز ارتباط با خدا را استحکام میبخشد و راه را برای رسیدن به کمال هموار میکند."
وی گفت: در این دوران که جهان اسلام با مشکلات مختلف روبرو است، نباید مردم غزه و قهرمانان فلسطین را فراموش کنیم. مجاهدان اقتدارآفرین یمن و حزبالله نیز باید همواره در افکار و نگاه ما قرار داشته باشند.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با توجه به مبانی اعتقادی، فضائل اخلاقی و آراستگی به عمل صالح در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: امیدوارم در پایان ماه رمضان، از نظر اعتقادی و اخلاقی، فاصله معناداری با امروز خود تجربه کنیم. باید برای مجاهدان پیروزیطلب دعا کنیم و از خداوند متعال نصرت الهی و شکست دشمنان آنان را که دشمنان بشریت هستند، مسئلت نماییم.
وی با اشاره به بیانات آیتالله بهجت، گفت: این عالم ربانی میفرمود که چرا مشکلات جامعه اسلامی افزایش پیدا میکند؟ زیرا دعای ما تغییر نکرده است. در مناجات و دعا، گفتگو و درخواست ما از حضرت حق با گذشته تفاوتی ندارد. سجدههای طولانی، مناجاتهای طولانی و درخواست مستمر رحمت الهی برای امت اسلام، حقیقتی است که مدرسه پیامبر اعظم(ص) و مدرسه اولیای دین به ما آموخته است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جایگاه علمی اهل بیت(ع) گفت: اولیای برگزیده الهی نماد علم و معرفت هستند و چون نماد علماند، نماد معرفت به ذات اقدس احدیت نیز به شمار میآیند. آنان در عالیترین مرتبه عبودیت قرار دارند، همواره در راز و نیاز و مناجات با خداوند هستند و به کمال انقطاع الیالله رسیدهاند؛ کمالی که ثمره معرفتالله و علم حقیقی است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد به زیارت جامعه کبیره اشاره کرد و گفت: در این زیارت، خاندان رسالت به عنوان عالیترین تجلی رحمت الهی معرفی شدهاند؛ در مکتب اهل بیت علیهمالسلام، علم و حلم دو گوهر گرانبها هستند. رسیدن به قله رفیع دانش همراه با بردباری، کار بسیار دشواری است، اما مدرسه اهل بیت انسان متقی را به این دو ویژگی میآراید. تحکیم رابطه با مدرسه اهل بیت، تحکیم رابطه با علم، کرامت و بزرگواری است؛ ستونهایی که جامعه اسلامی بر آن استوار میشود. اهل بیت(ع) نهتنها معلمان علم و معرفتاند، بلکه سیاستمداران هدایت عباد نیز هستند و مسیر صحیح عبودیت و رشد انسان را به جامعه بشری نشان میدهند.
خطیب نماز جمعه تهران، با تبیین مبانی سیاست دینی در اندیشه اسلامی، گفت: در اندیشه دینی و در مدرسه اهلبیت علیهمالسلام، بنای رفیع سیاست و سیاستورزی دینی بر علم، حلم، رحمت، بزرگواری و کرم نهاده شده است. در نگاه اسلام، سیاست ابزاری برای رسیدن به دنیا و قدرت نیست، بلکه سیاست باید در وصف عالمان حلیم، بردبار و بزرگوار تعریف شود.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه، گفت: در انقلاب اسلامی، حوزه و دانشگاه در عالیترین سطح از وحدت و پیوند تجلی پیدا کردند، زیرا حلقه پیوند این دو نهاد، عقلانیت و علم و مرجعیت دانش و برهان است. این جایگاه رفیع، راه را برای رسیدن به وحی، معرفتالله، معرفت رسولالله(ص) و معرفت پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام هموار میکند.
وی ادامه داد: به همین دلیل، شاهد یکی از زیباترین و مستحکمترین پیوندها میان حوزه و دانشگاه بودهایم؛ حوزه و دانشگاه دست در دست یکدیگر، حرکت خود را برای تحقق یک آرمان بلند آغاز کردند و در دوران دفاع مقدس شاهد یکی از زیباترین جلوههای این پیوند بودیم. در همه ردههای مبارزه با قدرتهای مسلط غرب و شرق در هشت سال دفاع مقدس، دانشگاهیان و حوزویان در کنار یکدیگر و با اقتدار حضور داشتند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: این حضور و پیوند، مسیر را برای نقشآفرینی مشترک حوزه و دانشگاه در عرصه تعالی علمی کشور هموار کرد و نتیجه آن، شکوفایی علمی ایران، تولید علم در حوزهها و رشتههای متنوع، بهویژه در علوم انسانی، دستیابی به فناوریهای نوین و خلق قدرت ملی بوده است؛ دستاوردهایی که ثمره پیوند عمیق و راهبردی حوزه و دانشگاه به شمار میرود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با تأکید بر ضرورت پاسداشت علم، اخلاق و کرامت انسانی در عرصه حکمرانی، گفت: با سلوک عالمانه، گفتار مبتنی بر برهان و اخلاق برخاسته از کرامت انسانی میتوان جایگاه علم و دانش را پاس داشت و آن را در مسیر صحیح به کار گرفت. یکی از مسائل قابل توجه این است که پرورشیافتگان ممتاز و برجسته حوزه و دانشگاه، آنگونه که شایسته و مورد انتظار است، در نظام حکمرانی کشور حضور مؤثر ندارند و این حضور باید بهطور جدی ارتقا پیدا کند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: نتیجه این کاستی آن است که در بسیاری از تصمیمات کلان کشور، شاهد شکلگیری قلههایی از پشتوانه علمی، پژوهشی و معرفتی لازم نیستیم. فقدان این پشتوانه علمی و پژوهشی، فاصلهای معنادار میان علم و دانش با فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری ایجاد میکند و همین فاصله، زمینه بروز خطاها را فراهم میآورد.
وی خطاب به مدیران اجرایی و مقامات مسئول کشور، تصریح کرد: مدیران اجرایی و مسئولان کشور باید پیوند خود را با دو نهاد حوزه و دانشگاه مستحکم کنند. هر قدر مبانی تصمیمگیری در حوزههای مختلف از پشتوانه علمی، کارشناسی، پژوهشی و تحقیقی قویتری برخوردار باشد، قطعاً با خطای کمتری مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تأکید کرد: مدیران کشور و نخبگان علمی، دانشگاهی و حوزوی باید به یک زبان مشترک دست یابند. این زبان مشترک، مسیر خلق قدرت، اتخاذ تصمیمهای درست و شکلگیری سرمایه اجتماعی قویتر و پایدارتر را هموار میکند. مدیران کشور و نخبگان علمی، دانشگاهی و حوزوی باید به یک زبان مشترک دست یابند. این زبان مشترک، مسیر خلق قدرت، اتخاذ تصمیمهای درست و شکلگیری سرمایه اجتماعی قویتر و پایدارتر را هموار میکند.
وی گفت: در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و با توجه به نوسانات بازار ارز و بیثباتی شاخصهای اصلی اقتصاد کلان، توجه ویژه و مستمر دستگاهها و نهادهای مختلف کشور به حوزه اقتصاد اهمیت زیادی دارد. نگاه ویژه و مستمر دولت، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا، رسانه ملی، نهادها، نخبگان علمی و سیاسی، و همچنین آحاد ملت عزیز، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان، به حوزه اقتصاد امری ضروری است. ما باید برای تحول و ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور، به همفکری و برنامهریزی مبتنی بر دانش و تجربه توجه ویژه داشته باشیم
وی همچنین به تحولات اقتصادی کشور در بیش از چهار دهه اخیر اشاره کرد و گفت: در طول این سالها، کشور با فشارهای مختلفی از جمله تحریمهای اقتصادی، جنگ تحمیلی هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و رویارویی اقتدار آفرین با دو قدرت هستهای جهان که یکی از آنها آمریکا بود، مواجه بوده است. با این حال، باید به حجم تجارت کشور در سال ۱۳۵۷ و مقایسه آن با وضعیت امروز توجه کنیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش مبادلات تجاری کشور معادل ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود که از این مقدار، ارزش صادرات غیر نفتی تنها ۵۴۳ میلیون دلار بود و تراز تجارت کشور بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار منفی بود؛ این وضع کشور در دوران پیش از انقلاب با وجود حمایت آمریکا و غرب بود.
وی ادامه داد: درست در همان شرایط و در سال ۱۳۵۳ و در اوج درآمدهای نفتی و جهش قیمت نفت، شاه برای خرید تسلیحات نظامی، تعهد ۳۰ میلیارد دلاری با آمریکا امضا کرده بود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد با اشاره به دستاوردهای کشور در سالهای اخیر گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمها، ارزش صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید. همین امروز کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر سیاستهای صادرات تسهیل و روانسازی شوند، صادرات ایران به سرعت به بالای ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی تصریح کرد: دولتمردان باید در رسانه ملی با مردم سخن بگویند و پایهها و اساس چالشهای اقتصادی کشور را بیان میکنند و به مردم صادقانه بگویند که راه اصلاح ساختار اقتصادی کشور چیست و چگونه باید از مردم حمایت واقعی کرده و برای کمک از مردم منابع را مستقیماً به دست آنها رساند؛ باید به مردم بگویند که چگونه میتوان تورم را معالجه کرد؛ باید به مردم بگویند که ناترازی بودجه ریشه ورم کشور است و ناترازی بانکها را به مردم بازگو کنند.
خطیب نماز جمعه تهران خطاب به رئیس جمهوری گفت: آقای رئیس جمهوری! دیگران نکردند، شما در این مسیر اقدام کنید. بانک مرکزی امروز در قامت تامین کننده منابع ریالی مورد نیاز دولت نقش ایفا میکند نه به عنوان مدیر حفظ ارزش پول ملی و مسئول در برابر حفظ ذخایر ارزی کشور و ناظر بر سیستم بانکی بیمار و آلوده به فساد؛ به بانک مرکزی و رئیس کل آن اختیارات لازم را بدهید و او را مورد پاسخگویی قرار دهید.
