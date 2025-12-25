تضعیف قوه مقننه، قضاییه و مجریه امروز صحیح نیست

در هفته‌های اخیر، صحن مجلس شورای اسلامی و فضای رسانه‌ای کشور شاهد موجی از انتقادات و هجمه‌های سازمان‌یافته علیه قوه قضائیه و ریاست آن بوده‌اند. این انتقادات که گاه از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، واکنش‌های شدیدی را از سوی سخنگوی قوه قضائیه و سایر مقامات قضایی و تقنینی به همراه داشته است. برخی معتقدند که این اقدامات در واقع تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و حاکمیت پیش از موعد مقرر برای انتخاب رئیس دستگاه قضا در سال آینده است.

در این رابطه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره انتقادات و هجمه‌های اخیر به این قوه گفت که شاهد حملات متعددی علیه قوه قضائیه هستیم. وی تأکید کرد که قوه قضائیه از انتقادات سازنده استقبال می‌کند و در تلاش است تا با اصلاح رفتارها و ساختارهای خود، دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کند.

به گفته جهانگیر مبارزه با فساد خط قرمز قوه قضائیه است و این قوه به هیچ عنوان در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. او همچنین بیان کرد که اگرچه اطلاع‌رسانی درباره اقدامات مبارزه با فساد ممکن است کمتر باشد، اما این به معنای توقف این مبارزه نیست. قوه قضائیه به وظیفه خود در مبارزه با فساد ادامه می‌دهد و از انتقادات سازنده استقبال می‌کند، اما اگر اظهاراتی جنبه مجرمانه داشته باشد، قوه قضائیه واکنش نشان خواهد داد.

همچنین محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هجمه‌ها و تخریب‌هایی که پس از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های سنگین اقتصادی شکل می‌گیرد، گفت: طبیعی است که با برخورد قاطع با مفسدان، صدا‌هایی از سوی ذی‌نفعان، جریان‌های سیاسی خاص یا افرادی که منافعشان به خطر افتاده، بلند شود. این‌گونه حملات نباید دستگاه قضا را از مسیر قانونی خود بازدارد.

همچنین به گفته حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دستگاه قضایی نباید تضعیف شود. اگر مشکلی وجود دارد، باید از طریق مکاتبه و پیگیری بررسی شود. در مجلس، افرادی که ممکن است مطالبی را مطرح کنند، از سردلسوزی است اما اطلاعات کافی ندارند و ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص اظهارنظر کنند.

آیت الله سید محمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم درباره پشت پرده این انتقادات علیه قوه قضاییه و شخص رئیس قوه قضاییه به ایلنا گفت: درباره پشت پرده این نوع اظهارات نمی‌تونم اظهارنظر کنم که انگیزه‌ای افراد برای مقابله چه چیزی است.

وی ادامه داد: اما آنچه را که می‌توانم بفهمم و درک کنم، این است که شرایط اجتماعی ما به گونه‌ای نیست که در این سطح حاکمیت، به این اختلافات دامن زده شود و در نتیجه علیه قوا اقدام شود.

آیت الله غروی گفت: تضعیف قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه امروزه صحیح نیست. یعنی برخلاف مسئله ملی است و باید به این موضوع توجه داشته باشیم، در نتیجه اگر مسائل جناحی و امثال ذلک هست، باید این موضوعات را به خاطر مسائل ملی کنار بگذاریم.

انتهای پیام/