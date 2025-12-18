خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

همسایگان ما اولویت ما هستند

وزیر امورخارجه کشورمان گفت:همکاری نزدیک‌تر میان مسکو و تهران امکان اقدام مؤثرتر در برابر تحریم‌های غیرقانونی غرب، فراهم می کند،همسایگان ما اولویت ما هستند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بر مبنای معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه، وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور بر سر یک نقشه راه سه‌ساله به توافق رسیدند تا همکاری‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه را سامان‌دهی کرده و به سطحی بالاتر ارتقا دهند.همکاری نزدیک‌تر میان مسکو و تهران امکان اقدام مؤثرتر در برابر تحریم‌های غیرقانونی غرب، تقویت ثبات منطقه‌ای، پیشبرد پروژه‌های زیربنایی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم خواهد کرد.

همسایگان ما اولویت ما هستند.

 

