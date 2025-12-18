حاجی بابایی:
مردم با وجود مشکلات پای نظام ایستادهاند؛ مسئولان باید پاسخگو باشند
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه مردم در انقلاب اسلامی و نقش آنان در عبور کشور از تهدیدهای داخلی و خارجی، گفت: مردم ایران شریک واقعی انقلاب هستند، سختیها را برای حفظ اسلام ناب و استقلال کشور تحمل میکنند و مسئولان موظفاند صادقانه در کنار مردم بایستند و پاسخگوی مطالبات معیشتی و اقتصادی باشند.
به گزارش ایلنا،حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه ۲۷ آذرماه) در مراسم یادواره شهدای خانمیرزا که در این شهرستان برگزار شد، با اشاره به مشکلات استان گفت: نتوانستهایم حق مردم استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان بام ایران و با این میزان بارندگی ادا کنیم و نباید مردم این استان درگیر کمآبی باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری حضور خود و دیگر رزمندگان در منطقه جبهه سرپل ذهاب و قصر شیرین افزود: در آن روزها تنها ۱۸ نفر حضور داشتند اما وقتی شهدا را تشییع میکردند، ۵۰ تا ۱۰۰ نفر برای بدرقه میآمدند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور گفت: این ملت امروز حق بزرگی بر گردن مسئولان دارند و حتی اگر دشمن روزی به این مملکت به چشم بد نگاه کند، مردم چشم دشمن را کور میکنند. مردم از مسئولان انتظار دارند که پاسخگو باشند و وظیفه مسئولان خدمتگزاری و پرهیز از رفاه شخصی است.
حاجی بابایی تصریح کرد: مردم با وجود مشکلات و گرانی، پای نظام ایستادهاند و امروز حتی آمریکا از قدرت ۹۰ میلیون ایرانی میترسد. هرگونه نافرمانی یا کوتاهی مسئولان نسبت به مردم در هیچ جای جهان پذیرفته نیست و باید پای کارمندان، بازنشستگان، کارگران و مددجویان ایستاد.
وی افزود: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید یکپارچه کار کنند و اگر موانعی وجود دارد، باید رفع شوند. نمایندگان دلسوزند و دولت نیز باید کارآمدی بیشتری پیدا کند تا از معبر فعلی عبور شود.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به هدف یادواره، گفت: امروز مراسم برای شهداست و باید حق آنان ادا شود. انقلاب ما انقلابی الهی بود و کاری که امام حسین (ع) انجام داد، الگوی مردم شد. زندگی مسئولان باید وقف خدمت به مردم شود، تورم و معیشت مردم باید مدیریت شود و مسئولان خاک پای مردم باشند.
حاجیبابایی ادامه داد: مردم ما صدها هزار شهید و میلیونها جانباز و ایثارگر تقدیم کردهاند و همه ایرانیان در سختیها شریک هستند. خدا میداند که هر کسی چه کاری انجام میدهد و عدالت الهی برقرار است.
نایب رئیس مجلس با نقل قول از شهید مطهری گفت: گناهان کبیره فراواناند، اما ظلم به مردم یکی از بدترین گناهان است و خداوند در دنیا پاسخ آن را میدهد.
وی با مرور داستان عاشورا بیان کرد: امام حسین علیهالسلام به خاطر معرفی خدا و پیامبر و قرآن برای خدا شهید شد و شهادت او آثار عظیمی به همراه دارد. اگر کسی برای خدا خون خود را بدهد، بزرگترین ثواب نصیب او میشود و هیچ کاری بالاتر از این نیست.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: داستان حضرت ابراهیم (ع) و فرزندش نشان میدهد که خداوند برنامههای تاریخی را هدایت میکند و عاشورا قلهای بیبدیل در تاریخ است که برای حفظ اسلام ناب رخ داد و امام حسین فدایی امامت شد. اگر مردم آن زمان در کنار امام حسین علیه السلام بودند، شهادت به آن شکل رقم نمیخورد، اما نبودن مردم باعث شد که به این شکل خون بر شمشیر پیروز شود.
وی با اشاره به اسلام ناب و مقابله با اسلام آمریکایی گفت: ملت ایران برای معرفی اسلام واقعی، شهدای بسیاری دادهاند که جمهوری اسلامی نماینده آن است. آمریکا ۱۲ روز به ایران حمله نظامی کرد چون ایران در عرصه بینالمللی در حال تثبیت جایگاه اسلام ناب بود.
حاجی بابایی ادامه داد: ایران امروز با قدرت بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه، با موشکها و فناوریهای پیشرفته در برابر تهدیدات ایستاده است و جنگ کنونی، جنگ روایتها و جنگ تبلیغاتی است.
این نماینده مردم در مجلس، گفت: مسئولان باید با مردم صادق باشند و به آنان گزارش دهند، چرا که مردم میخواهند شفاف و بدون تعارف، حق خود را بشنوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم با شرافت و غیرت خود در طول تاریخ پای نظام ایستادهاند و آینده روشن با ملت بزرگ ایران رقم خواهد خورد، تا ایران سرافراز و پر افتخار بماند و تاریخ بر این ملت درود فرستد.