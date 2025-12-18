به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق به خراسان جنوبی، در جلسه توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، با اشاره به نقش مردم در پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی و خلق صحنه‌های زیبا و ماندگار، کلید حل مسئله را دغدغه‌مندی و نپذیرفتن وضع موجود دانست و تصریح کرد: آدم باید درد و دغدغه داشته باشد که نباید این وضع باشد. وقتی این دغدغه را داشته باشی، راه را پیدا می‌کنی. اگر دل‌مان نخواهد این وضعیت باشد و بخواهیم بهتر باشد، راه پیدا می‌کنیم. اگر منتظر بمانیم دولت پولی‌گیر بیاورد، مجلس مصوب کند، بعد بیاییم اجرا کنیم، ۴۷ سال گذشته و هنوز همین‌جاییم؛ اما حالا در عرض یک سال، راه چندین ده‌ساله را با مردم طی کردیم و این قدرت مردم بود.

رئیس جمهور سپس با اشاره به تجربه ایستادگی مردم در جنگ اخیر گفت: همین مردم بودند که در جنگ ۱۲ روزه دشمنان ما را خوار و ذلیل و ناامید کردند. آن‌ها شاید تجهیزات نظامیشان از ما بیشتر و دقیق‌تر بود اما این مردم بودند که آن‌ها را ناامید کردند.

پزشکیان با بیان اینکه مدرسه‌سازی پایان کار نیست افزود: ما ساختمان نساخته‌ایم که تمام شده باشد؛ این اول کار است. هم تجهیز خواهیم کرد با کمک مردم، هم روش‌ها را اصلاح خواهیم کرد. باید باور کنیم نباید از هیچ‌کس در دنیا عقب باشیم. اگر در ذهن ما باشد که نباید عقب بمانیم، برای عقب نماندن تلاش می‌کنیم؛ اما اگر این وضعیت را بپذیریم، دیگر کاری نمی‌شود کرد.

رئیس جمهور با اشاره به مسیر تربیت انسان و جامعه گفت: خدا انسان را عزیز می‌خواهد، عالم می‌خواهد، دانا می‌خواهد، رحیم و کریم می‌خواهد؛ خدا انسان‌ها را همراه و متحد می‌خواهد. اگر ما مسلمان‌ها ید واحده شویم دشمن نمی‌تواند ما را زمین‌گیر کند، و اگر با هم باشیم، می‌توانیم به سرعت وضعیت خودمان را در همه زمینه‌ها اصلاح کنیم.

پزشکیان با اشاره به اهمیت خودباوری خاطرنشان کرد: تا وقتی زنده‌ای باید بروی به طرف خدا، و رفتن به طرف خدا یعنی رفتن به طرف علم، خلاقیت، دانایی، عزت و سربلندی. اگر اراده کنی، کسی نمی‌تواند جلویت را بگیرد. کافی است گنج درونی فرزندان‌مان را کشف و شناسایی کنیم و آنگاه خواهیم دید که به جایگاه رفیع می‌رسند.

رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت سرعت بخشی به روند کارها و حرکت به سمت رشد و ارتقای جمعی به جای نگاه فرد محور افزود: باید یاد بگیریم من را به ما تبدیل کنیم؛ اینکه یک عده را نخبه کنیم و بقیه را طوری ببینیم که انگار هیچ‌اند، قابل قبول نیست. همه انسان‌ها این توانمندی را دارند؛ کافی است بیدار شوند، کافی است ضربتی بخورد.

رئیس‌جمهور در سخنان پایانی خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از‌پذیرش وضع موجود اظهار داشت: قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌هایی هستم که تاکنون صورت گرفته است، اما به شرایط کنونی رضایت ندارم و‌پذیرش این وضعیت را شایسته نمی‌دانم. هرچند ممکن است انجام تمامی امور از عهده یک فرد به تنهایی برنیاید، اما با عزم راسخ مسیر اصلاح و پیشرفت را تا حد توان ادامه خواهم داد. در عین حال، لازم است بستر لازم برای ظهور و نقش‌آفرینی نیروهای توانمند فراهم شود تا با هم‌افزایی و مشارکت جمعی، حرکت کشور به سوی تعالی شتاب گیرد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر توانمندی ملت ایران. قدردانی از حاضران و مشارکت گسترده مردم، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روحیه همدلی و همکاری، کشور و جامعه اسلامی در برابر فشارها و دشمنی‌ها با سرافرازی ایستادگی کند.

