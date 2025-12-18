خبرگزاری کار ایران
امروز صورت گرفت؛

بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فعالیت‌های ثبتی شهرستان کنگان

بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فعالیت‌های ثبتی شهرستان کنگان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز با حضور در شهرستان کنگان، از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید و روند ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های ثبتی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش ایلنا،حسن بابایی رئیس این سازمان، صبح روز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در جریان سفر به استان بوشهر، با حضور در شهرستان کنگان از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر انجام شد، آخرین وضعیت اقدامات ثبتی، میزان پیشرفت اجرای طرح حدنگاری (کاداستر)، نحوه ارائه خدمات به مراجعان و عملکرد کارکنان این اداره مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسن بابایی در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت‌ها و صیانت از حقوق عمومی و خصوصی، اتمام کامل طرح حدنگاری را یکی از اولویت‌های اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و خواستار تداوم تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و تسریع در صدور اسناد رسمی شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، شهرستان کنگان که در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شهر بوشهر واقع شده است، از جمله شهرستان‌های پیشرو در اجرای طرح‌های ثبتی به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که حدنگاری اراضی کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، حریم ۶۰ متری ساحل دریا و اراضی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان به‌طور کامل انجام شده است.

همچنین ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی شهرستان کنگان از جمله صنایع پتروشیمی، اقتصاد دریامحور و موقعیت‌های مناسب برای اشتغال و درآمدزایی، جایگاه ویژه‌ای به این منطقه بخشیده است. در همین راستا، در این سفر موضوع صدور اسناد رسمی واحد‌های اقتصادی، صنعتی و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تسهیل و تسریع فرآیند‌های ثبتی مرتبط با این واحد‌ها تأکید شد.

این بازدید در راستای سیاست‌های کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تقویت زیرساخت‌های حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق امنیت حقوقی در مناطق دارای ظرفیت اقتصادی انجام شد.

 

 

