حجتالاسلاموالمسلمین موحدیآزاد:
قضاوت شغل نیست، مسئولیت الهی و تکلیفمحور است
دادستان کل کشور گفت: قضاوت در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک شغل یا منبع درآمد نیست، بلکه مسئولیتی الهی و تکلیفمحور است که با معنویت و باورهای دینی قاضی گره خورده است.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلاموالمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد در مراسم تحلیف مراسم تحلیف ۸۰ نفر از قضات جدیدالورود به دستگاه قضایی «نخستین دوره طرح شهید آیتالله رازینی» که در شبستان حضرت زهرا (س) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: حضور در محضر کریمه اهل بیت(س) و ادای سوگند قضایی در چنین مکانی، توشهای معنوی برای آغاز مسیر خطیر قضاوت است.
دادستان کل کشور افزود: اگر کسی با نگاه صرفاً شغلی وارد دستگاه قضایی شود، دچار خطایی جدی شده است؛ افتخار قضاوت، تاجی الهی است که خداوند بر سر قضات نهاده و حفظ شأن آن نیازمند تقوا، اخلاص و مسئولیتپذیری است.
وی با اشاره به ویژگیهای دوره تکمیلی کارآموزی قضات جدیدالورود، بیان کرد: هدف از برگزاری این دورهها، علاوه بر آموزشهای تخصصی و کارگاهی، تقویت بُعد فرهنگی و اعتقادی قضات است چرا که قاضی در نظام اسلامی، سربازی است که مسئولیتی بزرگ بر دوش دارد.
وی با توصیه به قضات جدیدالورود گفت: انتظار ما این است که همواره خود را به علم، دانش حقوقی و مشورت با قضات فرهیخته و خوشنام متصل کنید، آرای شما عالمانه و رفتار شما حلیمانه باشد و اقتدار قضایی را هرگز با تندی اشتباه نگیرید.
موحدیآزاد با بیان اینکه اقتدار قاضی در قلم اوست، تصریح کرد: قلم قاضی هم برای خود قاضی و هم برای مردمی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند سرنوشتساز دنیا و آخرت است.
دادستان کل کشور نامگذاری این دوره به نام شهید آیتالله رازینی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: شهید رازینی الگوی مجاهدت خالصانه، تلاش بیوقفه و خدمت بیادعا در دستگاه قضایی است و زنده نگهداشتن نام و سیره این شهید بزرگوار، وظیفه همه ماست.