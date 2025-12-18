گلزاری:
مصوبه بنزین در این دولت محرمانه نبود / گفتوگوی اجتماعی مانع تکرار بحران ۹۸ شد
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: مصوبه بنزین در این دولت محرمانگی نداشت و راحت در اختیار مردم قرار گرفت و منتشر شد و همه از مردم، اقتصاددانها و فعالان فضای مجازی درباره آن صحبت کردند و این موضوع در جامعه، نهادها و مجلس مورد نقد قرار گرفت و در حقیقت پیرامون این موضوع ،گفتگوی اجتماعی صورت گرفت.
به گزارش ایلنا،محمد گلزاری روز پنجشنبه در شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی از طریق تماس تصویری افزود: بواسطه حوادث سال ۹۸ در حوزه بنزین به نقطهای رسیدیم که کسی جرات اقدام نداشت و این بحران تصمیمگیری ما را از صادرکننده، به واردکننده بنزین تبدیل میکرد.
وی اضافه کرد: اما مصوبه بنزین در این دولت محرمانگی نداشت و راحت در اختیار مردم قرار گرفت و منتشر شد و همه از مردم، اقتصاددانها و فعالان فضای مجازی درباره آن صحبت کردند و این موضوع در جامعه، نهادها و مجلس مورد نقد قرار گرفت و در حقیقت پیرامون این موضوع ،گفتگوی اجتماعی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: اغنا امروز عمودی و بخشنامهای نیست بلکه باید به اغنا عامه مردم پرداخت.همه دیدگاه در راستای اغنا گروه های هدف و خاص در جریان سال ۹۸ به دلیل عدم شناسایی صحیح شبکه واقعی دینفعان فروریخت.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت اظهار کرد: وقتی گفتگوی اجتماعی شکل گرفت و نظرات از سمت جامعه شنیده شد همین مصوبه بنزین نیز با اصلاحاتی انجام شد.
گلزاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: روابط عمومی از ارکان حکمرانی نوین است که نقش ارزشمندی در اغنای افکار عمومی دارد.یک جنگ تمام عیار رسانهای و نظامی با رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشتیم.در کنار همه اقدامات و رشادتهای نظامی در کشور شاهد فعالیت بسیار ویژه روابط عمومیهای دستگاههای مختلف در دوره جنگ بودیم.
وی ادامه داد: در شرایطی میخواهیم دستاوردهای دولت و دستگاه های خود را تبیین کنیم که سختی های زیادی در زندگی مردم وجود دارد و کار تبیین را سخت کرده است. متاسفاته سه گروه به دنبال سایهنشین کردن و آلوده کردن شهر هستند و نیروهای روابط عمومی را به سمتی میبرند که فقط نظارهگر باشند. گروهی از رسانههای معاند و فارسی زبان خارج کشور با سیاهنمایی میخواهند ناامیدی را بین مردم پمپاژ کنند.
گلزاری گفت: از طرفی در داخل نیز با گروه هایی مواجه هستیم که زندگی سیاسی آنها در دمیدن بر اختلافات است.حتی به دروغ اشتباهی را به رییس جمهور در یک سفر خارحی نسبت میدهند تا این رویه را ادامه دهند. برخی گروه ها نیز شاید نظر سو ندارند اما در تله محبوبیت میخواهند خود را بواسطه دیده شدن مطرح کنند لذا خود را همسو با فضاهای هیجانی میکنند در برابر این سه گروه، روابط عمومیها با همه کمبودها نقش آفرینی میکنند.
وی افزود:طبق منویلت رهبر معظم انقلاب هم باید کمبودها را دید و هم پیشرفتهای کشور را بیان کرد، باید آرایش رسانهای را بعد از جنگ تغییر داد، لذا باید این تغییر به نفع وحدت در جامعه انجام شود. روایت قدرت واقعی کشور، بدون بیان کمبودها و با بی صداقتی اصلا بر دل نخواهد نشست و مورد قبول مردم نخواهد بود. در بیان مشکلات و پیشرفت کشور نمیتوان بدون صداقت با مردم صحبت کرد، چرا که مردم فهیم اینها را درک میکنند.
دبیر شورای اطلاع رسانی خاطر نشان کرد: باید فرکانس گوش خود را با صدای بیصدایان تنظیم کنیم، آن زمان می توانیم مشکلات را بشنویم، مشکلاتی که ممکن است بخاطر خطاهای گذشته، یا خطاهای کنونی و یا مشکلات تحریم ها و خارجی باشد. باید ارتباط با همه رسانه ها با حسن تعامل باشد و رسانه ها به موافق و مخالف دولت تقسیم نشوند.روابط عمومی در مقابله با باجنیوزها بایستند، آنها قلب های مریض و جیبهای سوراخی دارند. روابط عمومیها در تقابل با باجنیوزها، ارتباط با رسانه های رسمی و نامدار را جدی بگیرید، باج نیوزها اعتبار و آبروی شما را خواهند برد و در نهایت سودی هم برای شما ندارند.