پزشکیان در دیدار فعالان فرهنگی خراسان جنوبی:
منیت جامعه را به سمت دیکتاتوری و مسیرهایی میبرد که نباید ببرد
رئیس جمهور با بیان اینکه غلبه منیت آغاز بروز مشکلات است، گفت: کنار گذاشتن دیگران و تصور اینکه هر چه یک گروه میگوید درست است و حرف دیگران نباید شنیده شود، جهل مطلق است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر استانی دولت وفاق ملی به خراسان جنوبی، در دیدار فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی استان، با اشاره به طرح دیدگاههایی درباره توان حل مسائل کشور گفت: با همه مشکلاتی که هست، بر این مشکلات غلبه خواهیم کرد و خواهیم توانست، اما با هم.
رئیس جمهور با استناد به آموزههای قرآنی درباره ضرورت وحدت و پرهیز از تفرقه تصریح کرد: جامعه اسلامی امروز اگر گرفتار است، به خاطر تفرق و افتراق است. هر روز در نماز میگوییم «اهدنا الصراط المستقیم» و این هدایت یعنی با هم بودن، دست به دست هم دادن و چنگ زدن به ریسمان خدا.
پزشکیان وحدت و انسجام را راهبرد اصلی برای عبور از مشکلات دانست و افزود: اگر جوامع اسلامی با هم باشند و ید واحده شوند، هیچ قدرتی نمیتواند جامعه را زمینگیر کند. اگر مشکل هست، سخن این است که یک نفر نمیتواند آنها را حل کند، اما «ما» میتوانیم.
رئیس جمهور با هشدار نسبت به پیامدهای منیت در اداره جامعه گفت: هر کسی که ادعا کند من میتوانم و بقیه بیکارند، در مسیر منیت حرکت میکند و همین منیت جامعه را به سمت دیکتاتوری و مسیرهایی میبرد که نباید ببرد.
پزشکیان با بیان اینکه ادعای عقل کل بودن با واقعیتهای علمی و مدیریتی سازگار نیست، تأکید کرد: بنده ادعا نمیکنم عقل کل هستم و همه چیز میدانم. هر کس ادعا کند همه حرف دیگران بیربط است، بیخود میگوید. نشانه جهالت این است که انسان نداند حد و اندازه نظر دادن کجاست.
رئیس جمهور در توضیح ضرورت تخصصگرایی و مرزبندی علمی اظهار داشت: فوق تخصص جراحی قلب هستم و ۱۷ سال در دانشگاه درس خواندهام و در دورههای آموزشی جزو نفرات برتر بودهام، اما در همان قلب که حدود ۲۸۰ تا ۳۲۰ گرم است و چند اتاق و ورودی و خروجی دارد، ۱۶ فوق تخصص روی همین عضله کوچک کار میکنند. وقتی نوبت به یک موضوع تخصصی دیگر برسد، حتی در حوزه پزشکی، باید متخصص همان حوزه نظر بدهد. نسخهنویسی برای همه چیز بدون تخصص، ریشه بسیاری از گرفتاریهاست.
پزشکیان افزود: وقتی از سوی دولت از همگان دعوت به همکاری میشود، معنایش این نیست که یک نفر در همه امور کارشناس است. معنایش این است که همه باید کنار هم قرار بگیرند. کنار گذاشتن دیگران و تصور اینکه هر چه یک گروه میگوید درست است و حرف دیگران نباید شنیده شود، جهل مطلق است.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه به سرمایه انسانی در حکمرانی گفت: زن و مرد و همه اقوام و قبایل در این سرزمین سرمایه هستند. هر کسی که در این مملکت قدم برمیدارد، سرمایه این جامعه است. هر اندیشه و هر عقل و هر گروهی که حذف شود، یک سرمایه از دست میرود. برای قدرتمند شدن باید از همه سرمایههای کشور برای عزت و سربلندی این سرزمین استفاده شود و میدان داده شود تا کار انجام شود.
پزشکیان با یادآوری سیره پیامبر اسلام (ص) در نفی برتریجوییهای قومی اظهار داشت: پیام رسول خدا بارها خوانده شده است. روز فتح مکه، پس از آنکه بسیاری از مخالفان دیروز، مسلمان شدند، پیامبر اسلام سخنرانی کرد و فرمود مسلمانان مانند دندانههای شانه برابرند و هیچ قوم و نژادی بر دیگری برتری ندارد و ملاک برتری صرفا تقواست.
رئیس جمهور با اشاره به آموزههای قرآن کریم در خصوص تقوای الهی ادامه داد: قرآن میفرماید: «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم». اگر ادعای مسلمان بودن میشود، باید پایبندی به این پیام روشن باشد.
پزشکیان تقوا را به معنای کار درست و تصمیم درست تبیین کرد و گفت: تقوا یعنی حرکت بدون خطا، تصمیم بدون خطا و کار برای خدا. در زبان امروز، تقوا یعنی کارآمدی و خطا نکردن در تصمیم و اجرا. آیات مختلف همین معنا را روشن میکند و عمل صالح یعنی کار برای خدا، نه برای نام و نان.
رئیس جمهور با اشاره به مفهوم خدمت بیچشمداشت گفت: وقتی کار برای خدا انجام شود، انتظار تشکر و پاداش از مردم معنا ندارد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه وحدت شرط ایستادگی در برابر ظلم است، اظهار داشت: اگر جامعه اسلامی به ریسمان خدا وصل شود، این همه جنایت و زورگویی رخ نمیدهد. این رفتارهای رژیم صهیونیستی در منطقه نتیجه اختلاف مسلمانان است. اگر مسلمانان با هم دعوا نکنند، امکان ندارد اسرائیل بتواند این حجم از فشار و ظلم را تحمیل کند. پشت صحنه تلاش میکنند تفرقه ایجاد شود تا منابع را غارت کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: مقابله با جنایتکاران و مدعیان دروغین حقوق بشر، بدون وحدت ممکن نیست. برای دفاع از سرزمین، استقلال و عزت باید ید واحده شد و اختلاف را کنار گذاشت.
پزشکیان با بازگشت به موضوع شناخت حد و مرز دانایی گفت: سخن این است که بسیاری از امور را نمیدانم و این اعتراف، نشانه بیسوادی نیست. دانستن اینکه دانستهها محدود است، یک فهم است. مشکل جایی است که ندانستن، به توهم دانستن تبدیل میشود و انسان تصور میکند همه چیز را میفهمد.
رئیس جمهور با بیان نمونهای از رفتار حرفهای در مدیریت درمان افزود: در بیمارستان، وقتی بیمار دچار عفونت میشود، نام چند آنتیبیوتیک شناخته شده است، اما برای تصمیم دقیق، متخصص عفونی باید بالای سر بیمار بیاید و نظر بدهد. این یعنی احترام به تخصص، نه ندانستن اسم دارو. همین منطق باید در اداره کشور جاری شود.
پزشکیان با اشاره به پیامدهای پروژهمحوری بدون پشتوانه اظهار داشت: اگر قرار است کار درست، عمیق و ماندگار انجام شود، نباید پروژهای ۱۷ سال روی زمین بماند. کدام عقل کلنگ میزند و یک پروژه را سالها نیمهتمام نگه میدارد. اگر پول نبود، چرا کلنگ زده شد. قرآن هشدار میدهد وعدهای که انجام نمیشود، بیاعتمادی میآورد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت انسانها و ضرورت تلاش برای اجرای عدالت گفت: همه بنیآدم کرامت دارند. همه انسانهایی که در این جامعه هستند، عزت دارند. عدالت و انصاف معیار رفتار است و هیچ کس حق ندارد به بهانه برتریجویی، دیگری را کنار بزند.
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با استناد به توصیههای حضرت علی علیهالسلام به عنوان نقشه راه اخلاق مدیریتی گفت: همیشه از خود میپرسم با وجود این امامان و کتاب خدا، چرا وضعیت این است. حضرت علی علیهالسلام پنج توصیه دارد که میفرماید اگر برای رسیدن به اینها سوار شتر شوید و شب و روز بروید، ارزش دارد، نخست جزء به خدا دل نبندید، دوم امید فقط به خدا باشد، سوم ترس فقط از گناه باشد، چهارم اگر چیزی دانسته نیست، گفته شود نمیدانم و برای یادگیری حیا نشود و پنجم صبر.
رئیس جمهور با تشریح معنای صبر در نگاه علوی گفت: صبر ماندن در ذلت نیست. صبر یعنی رفتن به سمت قله، یعنی هدف بلند داشتن، یعنی ربی الاعلی و ربی العظیم در ذهن بودن و برای رسیدن به عظم،، تلاش و بیخوابی کشیدن. حضرت علی علیهالسلام میفرماید نسبت ایمان و صبر مثل نسبت بدن و سر است و هیچ خیری در بدنی که سر ندارد نیست و هیچ خیری در ایمانی که صبر ندارد نیست.
پزشکیان با اشاره به شرح حضرت علی علیهالسلام درباره پایههای ایمان افزود: در نگاه حضرت، ایمان چهار پایه دارد، صبر، یقین، عدل و جهاد. صبر هم چهار پایه دارد، شوق، شفق، زهد و ترقب. شوق یعنی اشتیاق رسیدن به هدف بلند، شفق یعنی ترس از اینکه زمان از دست برود، زهد یعنی تحمل سختیها برای رسیدن به هدف، و ترقب یعنی فرصت را کم دیدن و در خیرات شتاب کردن.
رئیس جمهور در جمعبندی سخنان خود گفت: با این نگاه و با هم بودن، مملکت و استانها ساخته میشود. شرط موفقیت، وحدت، احترام به عالمان، دانشمندان، نخبگان و سرمایهگذاران و حضور اهل فکر در میدان برای حل مشکل مردم است. اگر این باور شکل بگیرد، هیچ کس نمیتواند جلوی حل مشکلات را بگیرد و امت اسلامی هم میتواند در برابر اسرائیل و آمریکای جنایتکار با قدرت بایستد.