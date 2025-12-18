آقامحمدی: امیدواریم دولت ظرف یک ماه آینده ثبات نسبی بهویژه برای تولیدکنندگان جوان ایجاد کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در فضای تولید کشور گفت: دولت اخیراً اقداماتی برای پاسخگویی به موقع به نیازهای تولیدکنندگان آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت با این اقدامات میخواهد نیازهای تولیدکنندگان را بهموقع پاسخ دهد و نوسانات بازار را تا حدی کنترل و قابل پیشبینی کند؛ چرا که برای تولیدکننده اهمیت دارد از زمان شروع فعالیت تا عرضه محصول بداند چه شرایطی پیشرو دارد و سرمایه در گردش او دچار نوسانات شدید نشود.
علی آقامحمدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاهها گفت: اگر نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با روند موجود همراهی نکنند، فشارها بر تولیدکنندگان چند برابر خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امیدواریم دولت بتواند ظرف یک ماه آینده ثبات نسبی در این حوزه بهویژه برای تولیدکنندگان جوان ایجاد کند.
علی آقامحمدی همچنین با اشاره به چالشهای پیشروی تولید گفت: ناهماهنگی در برخی امور فعالیت را برای تولیدکنندگان دشوار میکند.