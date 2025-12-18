به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، امروز در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل نیروهای مسلح که در ستاد فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله (ص) برگزار شد، با اشاره به خصوصیات اخلاقی شهید سلامی، اظهار داشت: سپهبد شهید سلامی پیرو و متمسک به قرآن و ولایت بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت هدایت‌پذیر انسان‌ها با انس با قرآن کریم، ادامه داد: هدف قرآن هدایت است و قرآن آمده تا سبک زندگی بدهد و جامعه را به عزتمندی برساند. قرآن نور مبین و روشن است و خداوند به پیغمبر هم فرموده که کتاب قرآن کتابی است که افراد را از ظلمت به نور یقین می‌برد. قرآن آمده تا نور ببخشد و اگر کسی بصیرت ندارد این نور قرآن برای او اثری نخواهد داشت؛ باید نسبت به قرآن چشممان را باز کنیم و بصیرت داشته باشیم.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی با اشاره به کتاب قرآن به عنوان هدایتگر و راهنمای جامعه، تاکید کرد: هیچ کتابی مانند قرآن کریم حلال مسائل نیست و اگر با این کتاب آسمانی ارزشمند باشید هیچگاه نقص نخواهید داشت.

وی با بیان این سوال که چگونه با کشورهای غیرمسلمان تعامل کنیم، یادآور شد: باید با کشورهایی که غیر مسلمان هم که هستند بنا به توصیه قرآن کریم با عدالت رفتار کنیم. بعضی از روشنفکران بی خرد تلاش می‌کنند تا کارکرد دین و کتاب آسمانی را زیر سوال ببرند؛ لذا باید در این زمینه هوشیار بود. دشمنان تلاش می‌کنند تا قدرت خود را نشان دهند و در این مسیر تلاش می‌کنند تا از کشورهایی که مقاومت می‌کنند، اقتدار زدایی کنند.

انتهای پیام/