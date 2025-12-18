جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند چ تبصره ۵ و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه)» با شماره ۱۶۲۸۳۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

انتهای پیام/