جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند چ تبصره ۵ و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه) ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند چ تبصره ۵ و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه)» با شماره ۱۶۲۸۳۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

جزئیات آیین نامه اجرایی توزیع کالابرگ و جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین + تصویر

 

 

ثبت نام آلپاری