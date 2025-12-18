خبرگزاری کار ایران
اعطای درجه سپهبدی شهید محمد باقری به خانواده شهید

درجه سپهبدی شهید والامقام محمد باقری، به نمایندگی از مقام معظم رهبری توسط سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به خانواده آن شهید بزرگوار اهدا شد.

یه گزارش ایلنا، به پاس احراز شایستگی‌های برجسته، نقش‌آفرینی مؤثر در مأموریت‌های خطیر و مجاهدت خستگی‌ناپذیر در مسیر صیانت از امنیت ملی، و بنا بر تصویب فرمانده معظم کل قوا، درجه سپهبدی شهید والامقام محمد باقری، به نمایندگی از معظم له توسط سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به خانواده آن شهید بزرگوار اهدا شد.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم سرلشکر موسوی با حضور در منزل خانواده سپهبد شهید باقری و اهدای درجه سپهبدی آن شهید ارجمند به یادگار و دختران مکرمه ایشان، به نمایندگی از فرماندهی معظم کل قوا؛ ضمن دیدار و گفت‌وگو با آنان، یاد و راه آن فرمانده فرهیخته، دانشمند و مقتدر را گرامی داشت.

سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه «شهید باقری نماد دانش، اقتدار، آینده‌نگری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب» و «شخصیتی محبوب و مورد تکریم آحاد کارکنان نیروهای مسلح»بود، اظهار کرد: توفیق داشتم مدتی در جایگاه جانشین در کنار ایشان خدمت کنم و از منش، تدبیر و روحیه راهبردی آن شهید بهره‌مند شوم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه «تفکر مدبرانه و نگاه آینده‌ساز شهید باقری امروز به یکی از ستون‌های اصلی پیش‌روندگی نیروهای مسلح تبدیل شده است»، افزود: راه و مکتب این شهید عزیز با قدرت، انسجام و بدون وقفه ادامه خواهد یافت و ان‌شاءالله با تکیه بر میراث فکری و عملی او، مسیر تعالی و بازدارندگی هوشمندانه کشور را با صلابت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: سرمایه‌ای که شهید باقری در عرصه‌های عملیاتی، فکری و سازمانی برجای گذاشت، بخشی از معماری امنیت پایدار کشور است و استمرار آن، وظیفه‌ای ملی و راهبردی برای همه ما محسوب می‌شود.

 

