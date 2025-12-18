پزشکیان:
توسعه کریدورها و تکمیل خطوط ریلی تصمیم قاطع حاکمیت است
رئیس جمهور با تأکید بر اراده حاکمیت در توسعه کریدورها گفت: این فقط اراده دولت نیست، اراده نظام است و خواست مقام معظم رهبری هم همین است و تصمیمهایی هم در شورای عالی امنیت گرفتهایم که اولویت را روی شاهراههایی بگذاریم که باید اجرا شود؛ قطار سالمترین، ارزانترین و ایمنترین ابزار حملونقل است.
به گزازش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، در نخستین گام از سفر دولت وفاق ملی به خراسان جنوبی، در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان، با اشاره به دغدغههای مطرحشده در این نشست گفت: به هر حال آنچه شما به آن اشاره کردید، دغدغههای ما هم هست و تلاش کردهایم تا جایی که ممکن است در این مسیر کار کنیم.
رئیس جمهور با تشریح شرایط آغاز مسئولیت دولت افزود: وضعیت کشور را شما میدانید؛ از روز اولی که مسئولیت را پذیرفتیم، از چپ و راست مشکلات بارید. در همان روزهای اول اسماعیل هنیه را شهید کردند و بعد پشت سر هم، هر روز با مسئلهای تازه روبهرو شدیم، جنگ و دعواها بود، باران هم نمیآمد و بعد خدا تازه مقداری باران فرستاد و خیالمان راحتتر شد که لااقل از بیآبی گرفتار بحران نشویم.
پزشکیان با اشاره به نگاه قرآنی به رخدادهای سخت اظهار داشت: گاهی انسان چیزی را بد میبیند اما خیر در آن نهفته است. واقعاً این وضعیت سخت نعمتی شد که بیدارتر شویم، هوشیارتر شویم و بنشینیم درست فکر و درست عمل کنیم تا در هر شرایطی ماندگاری، مقاومت و توسعه کشور را حفظ کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به مسیر اصلاحات مدیریتی گفت: این راهی است که آغاز کردهایم؛ در بحثهای مدیریتی، اختیارات لازم را به مدیران دادهایم و اگر کم و کسری وجود داشته باشد، اختیارات بیشتری به مدیریتها و استانها واگذار خواهیم کرد.
پزشکیان با تأکید بر عظمت ظرفیت مدیریتی مردم و نخبگان افزود: باور من این است که کشور را یک عده خاص نمیسازند. شماهایی که اینجا نشستهاید، همه میتوانید رئیس جمهور شوید، همه میتوانید وزیر شوید، همه میتوانید استان را اداره کنید؛ فقط باید بستر باز شود تا استعدادها خودشان را بروز دهند.
رئیس جمهور با اشاره به علت عقبماندنها تصریح کرد: اگر یک کشور با یک یا دو میلیون نفر جمعیت در ورزش یا علم از ما جلو میزند، به این دلیل است که میدان دادهاند، مردم رقابت کنند و جلو بیایند. اگر ما رقابت را بگیریم و تصور کنیم فقط یک عده خاص میتوانند فکر کنند و کار کنند، همین گرفتاریهایی را که امروز با آن مواجهیم، ادامه خواهیم داد.
پزشکیان در تشریح ظرفیتهای خراسان جنوبی گفت: بستری که در استان وجود دارد طلاست؛ از معادن تا همسایگی با افغانستان، تا نزدیکی مسیر به پاکستان و تا دسترسی به چابهار و اتصال به اقیانوس. از آن طرف هم کشورهای شمالی دنبال مسیرند که بتوانند از اینجا به دریا برسند؛ چنین فرصتی همه جا نیست.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه گفتوگوهای منطقهای افزود: ما در قزاقستان بودیم و در خود قزاقستان تمام تلاششان این بود که راهی باز شود تا از طریق خراسان و از مسیر استان شما و از سیستان و بلوچستان به دریا برسند و این بستر آماده است.
دکتر پزشکیان با تأکید بر عزم دولت برای تکمیل این مسیر ریلی اظهار داشت: ما مصمم هستیم راهآهن اینجا را به هر شکلی که شده، به سرعت تمام کنیم. این موضوع را با استاندار محترم مطرح کردهام و این عزم در نگاه مقام معظم رهبری هم وجود دارد.
رئیس جمهور با تبیین منطق اولویتبندی گفت: با توجه به منابعی که داریم، باید انتخاب کنیم کدام اولویت اول انجام شود. اگر پول را تکهتکه کنیم و به قسمتهای مختلف بدهیم، پروژه ۲۰ سال طول میکشد. منابع را جمع میکنیم، روی یک یا دو اولویت میگذاریم تا در یک سال تمام شوند، نه اینکه پول در بیابانها بماند تا ۲۰ سال دیگر شاید استفاده شود.
پزشکیان با اشاره به اهمیت همراهی مجلس با این مسئله افزود: امیدوارم برادران و خواهران ما در مجلس هم کمک کنند؛ اولویتهای زیاد را کنار بگذاریم و اولویتی را انتخاب کنیم که حیاتیتر است. به نظر من راهآهن اینجا، محور شمال و جنوب و اتصال به معادن و ترانزیت، حیاتیترین مسئله است و باید به هر شکلی که شده زودتر تمام شود.
رئیس جمهور ادامه داد: اگر این اولویت انجام شود، بقیه مسائل را سال بعد حل میکنیم. نه اینکه بگوییم به این پول بدهیم، به آن پول بدهیم، بعد به هر کدام یک ذره بدهیم و هیچکدام تمام نشود. باید یک مسئله را اولویت کنیم و برای همان وقت بگذاریم و تلاش کنیم.
پزشکیان با اشاره به پیوند زیرساخت و تجارت اظهار داشت: قدم اول توسعه، زیرساخت است؛ معدن، ترانزیت، حملونقل، تجارت. ارزانترین و مهمترین بستر هم قطار است. اگر مسئله ریل را درست کنیم، مسئله حیاتی تجارت را باز کردهایم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داشتیم. باران هم نیامد و نیروگاههای برقآبی که میتوانستند حدود ۱۴ هزار مگاوات کمک کنند، کمتر از نصف شد و عملاً کسری به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسید. باید مدیریت میکردیم؛ از یک طرف جنگ شد، از طرف دیگر منابع محدود بود و با این کسریها باید کاری میکردیم.
دکتر پزشکیان درباره راهبرد دولت در عرصه انرژی افزود: اولین قدم این بود که مصرف را کم کنیم. همین اینجا که آمدیم، استاندار گفت مصرف برق را مدیریت کردهاند. اگر ۱۰ درصد در مصرف انرژی، آب و گاز و برق و سوخت صرفهجویی کنیم، روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز را میتوانیم حفظ کنیم. الان کلی زمین و آسمان را به هم میزنیم که ۲۵۰ هزار بشکه تولید را اضافه کنیم و برای همین باید ۵ تا ۶ میلیارد دلار هزینه کنیم، اما ۱۰ درصد صرفهجویی یعنی ۹۰۰ هزار بشکه.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت شروع صرفهجویی از دولت گفت: این صرفهجویی دست ما و دست مردم است، اما باید اول از مدیریتهای خودمان شروع کنیم. گفتیم از خودمان شروع کنیم؛ هنوز هیچ فشاری به کسی وارد نکردهایم. گفتیم دولت از این به بعد ماشینهایش با کارت سهمیه نباید بنزین بزند و باید بنزین ۵ هزار تومانی بگیرد.
پزشکیان با تشریح ابعاد یارانه پنهان سوخت اظهار داشت: شما میدانید بنزین سهمیهای هر خودرو ماهانه ۶۰ یا ۱۰۰ لیتر، نزدیک ۸ تا ۹ میلیون تومان یارانه دارد و اگر بیشتر مصرف شود، این یارانه بسته به مصرف میشود ۱۰ میلیون و ۱۵ میلیون و ۲۰ میلیون. سؤال این است که آیا باید به باک یارانه بدهیم یا به معیشت، سلامت و سفره مردم؟ قضاوت با شماست، تصمیم با ماست، یعنی با هم باید تصمیم بگیریم منابع محدودمان را کجا هزینه کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: ما حدود ۱۶۰ میلیارد دلار از گاز و بنزین و نفت و اینها درآمد داریم، بخش زیادی را خودمان مصرف میکنیم و مقدار محدودی را میفروشیم. اگر مدیریت مصرف انجام شود، بسیاری از مشکلات راه و انرژی و زیرساخت حل میشود.
پزشکیان با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی گفت: در کنار مدیریت مصرف، توسعه نیروگاههای خورشیدی را شروع کردیم، چون سریع میتوانند وارد مدار شوند. تا الان بیش از ۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و تا آخر سال هم هر هفته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاوات وارد مدار میشود. این انرژی، پاک، ارزان و دوستدار طبیعت است و هر هزار مگاوات پنل خورشیدی سالانه از وارد شدن یک میلیون تن دی اکسید کربن به هوا جلوگیری میکند.
رئیس جمهور با اشاره به برنامه عبور از زمستان و تثبیت تولید افزود: ما مجبور بودیم در مقاطعی قطع انجام دهیم، اما هدف این است که به سرعت به جایی برسیم که قطعی برق و گاز کارخانه نداشته باشیم. زمستان که میآید اگر درست عمل نکنیم ناچار میشویم جاهایی مدیریت کنیم، پس باید خودمان را اصلاح کنیم و انرژی و راه و زیرساخت را در اولویت قرار دهیم.
پزشکیان با اشاره به پروژههای ریلی جنوب شرق گفت: مسیر چابهار تا زاهدان امسال تمام و افتتاح میشود. با استاندار صحبت کردهام و با وزیر محترم راه هم صحبت شده است و به پیمانکارها تأکید کردهایم مشکلاتشان هر چه هست حل شود تا سرعت بدهند و کار را تمام کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر اراده حاکمیت در توسعه کریدورها گفت: این فقط اراده دولت نیست، اراده نظام است و خواست مقام معظم رهبری هم همین است و تصمیمهایی هم در شورای عالی امنیت گرفتهایم که اولویت را روی شاهراههایی بگذاریم که باید اجرا شود. قطار سالمترین، ارزانترین و ایمنترین ابزار حملونقل است و مردم میتوانند راحت از آن استفاده کنند و از اتوبوس و هواپیما هم ارزانتر و از نظر زیستمحیطی بهتر است.
پزشکیان درباره منطق جایگزینی حملونقل ریلی افزود: در حمل بار هم همین است؛ شما این همه بار را با کامیون جابهجا میکنید. حتی اگر اتوبان هم بزنید، باز حمل با قطار طبیعی و خیلی ارزانتر از کامیون است؛ چه برای رساندن به خلیج فارس، چه برای استانها و شهرهای دیگر.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست همسایگی دولت گفت: در رابطه با همسایگان، اراده دولت و حاکمیت این است که ارتباطات را در همه زمینهها گسترش و همکاریها را تقویت کنیم. هر مانع قانونی وجود داشته باشد، چه در گمرک، چه در سیاست، چه در تجارت و چه در مسائل فرهنگی، آمادگی داریم از سر راه برداریم. حتی در موضوعات فراسرزمینی که گفته میشود برویم آنجا بکاریم، مانعی نداریم، بروید بکارید.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای مالی و بانکی استان اظهار داشت: در کنار این مسیر، پروژههایی هم هست که امضاء شده و بانکها هم ورود کردهاند. از جمله بانک سپه که اینجا نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری دارد و این عددها میتواند مسیر توسعه را شتاب بدهد، به شرط اینکه زیرساختها درست شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نگاه علمی و تکنولوژیک تأکید کرد و گفت: ما باید مرزها و مسیرهای خروجی را علمیتر و با تکنولوژی بالاتر سامان بدهیم. یک قاعده روشن این است که همانچیزی را که میبینی به دست میآوری. اگر آخرین تکنولوژی و آخرین دستاورد را ببینی، همان را پیدا میکنی و به همان سمت میروی.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت دیدن قلههای بلند توسعه افزود: ما باید قلههای علم را ببینیم؛ در مدیریت، در صنعت، در هر جایی که میخواهیم تصمیم بگیریم، باید برترین را ببینیم. ممکن است امسال فقط تا یک جا بتوانیم برویم، اما آن قلهای که میبینیم باید بلندترین و بهترین باشد. چشماندازی که مقام معظم رهبری میفرمایند برترین بودن، الهامبخش بودن و الگو بودن است و این برمیگردد به اینکه چه میبینیم.
پزشکیان با پیوند دادن این نگاه به معنای عبادت و مسیر زندگی اظهار داشت: من اعتقادم این است که وقتی میگوییم الله اکبر، یعنی خدایی که میپرستیم برترین است. وقتی میگوییم ربی الاعلی و ربی العظیم، یعنی راهی که انتخاب میکنیم باید برترین و بهترین و کارآمدترین باشد. این مسیر ایستادن ندارد و قناعت به وضع موجود معنا ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به جنگ شناختی دشمنان افزود: آنها تحلیل میکنند که ایران در ضعیفترین موقعیت است و با همین حساب حمله و فشار میآورند. اما من اعلام میکنم ما میتوانیم خودمان را در قویترین جایگاه ممکن قرار دهیم. این قویترین، از نگاه من و شما شکل میگیرد؛ با همیاری، همدلی و برداشتن موانع.
دکتر پزشکیان با تأکید بر نقش مردم و نخبگان در عبور از سختیها گفت: ما آمادهایم مقررات و قوانین و بسترها را اصلاح کنیم و با کمک کارشناسان، دانشگاهیان، سرمایهگذاران، نخبگان و فناوران، به سمت بهترینها برویم. اگر مسیر رسیدن به بهترین است، برای بهترین شدن باید هزینه داد، باید بیخوابی کشید و باید عرق ریخت تا بهترین شد.
پزشکیان درباره مسیر طولانی تلاش شخصی خود افزود: ما دنبال قدرت نبودیم و دنبال پست و مقام و اسم و رسم هم نبودیم. دیپلم گرفتیم، درس خواندیم، پزشک عمومی شدیم، انقلاب شد، پیشنهادهای مدیریتی دادند و نپذیرفتیم، تخصص گرفتیم، بعد فوق تخصص گرفتیم و باز دنبال ادامه مسیر علمی بودیم تا اینکه به زور ما را رئیس دانشگاه کردند. راه رسیدن مفت نیست؛ سالها بیخوابی، سختی و گرسنگی کشیدیم تا به اینجا رسیدیم.
رئیس جمهور در پایان با تأکید بر اصل تلاش و قناعت گفت: نباید به اینجایی که هستیم قانع شویم. ما باید بهترین شویم و شما باید بهترین شوید و انشاءالله با کمک همدیگر خواهیم ساخت و به آن خواهیم رسید.
در این برنامه و پیش از آغاز سخنان رئیس جمهور، مجموعهای از طرحها و تفاهمنامههای مهم سرمایهگذاری و تولیدی در استان خراسان جنوبی به امضاء و چند پروژه صنعتی و معدنی نیز به بهرهبرداری رسید.
نخست، تفاهمنامه طرح حفظ و ارتقای امنیت غذایی از طریق تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید و قرمز منعقد شد. این تفاهمنامه با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند به امضاء رسید و حجم سرمایهگذاری آن ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. اجرای این طرح زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۵ نفر را فراهم میکند و نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی استان خواهد داشت.
در ادامه، تفاهمنامه احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین OTR و TBR با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن و همچنین افزایش ظرفیت تولید تایرهای PCR و SUV به امضا رسید. این تفاهمنامه که به منظور توسعه شرکت کویر تایر در شهرستان بیرجند منعقد شد، با سرمایهگذاری ۲۲ هزار میلیارد تومان و ۳۰ میلیون دلار اجرا میشود و برای ۱۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
همچنین واحد تولید شمش فولاد قائنات به صورت برخط و با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. این واحد صنعتی با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن در سال و با اتکا به توان کارگران، مدیران و مهندسان ایرانی راهاندازی شده و گامی مهم در توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت تولید فولاد در شرق کشور به شمار میرود.
در ادامه این بخش، واحد استحصال و فرآوری شمش طلای شرکت آباد راهان پارس نیز به بهرهبرداری رسید. این پروژه که با سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی اجرا شده، زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی را در منطقه ایجاد کرده و با سرمایهگذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال پایدار ۳۷۰ نفر را در یکی از مناطق کمبرخوردار استان فراهم کرده است. این طرح علاوه بر جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی، نقش مؤثری در افزایش رفاه اجتماعی و مهاجرت معکوس در روستاهای اطراف ایفا میکند.