خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار اشتری:

مردم مهم‌ترین مؤلفه قدرت ایران هستند

مردم مهم‌ترین مؤلفه قدرت ایران هستند
کد خبر : 1729489
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر افزایش بیش از پیشِ آمادگی نیرو‌های مسلح، انسجام ملی و ولایتمداری ملت ایران را از عوامل مؤثر در پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه برشمرد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره میزان آمادگی نیر‌وهای مسلح پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، از پشتوانه مردمی به‌عنوان مهم‌ترین عامل قدرت نظام اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: بحمدالله آمادگی نیرو‌های مسلح بیشتر از گذشته شده است.

سردار اشتری با تأکید بر اتحاد ملت ایران افزود: مردم عزیز در صحنه هستند و ما با اتکا به خداوند تبارک و تعالی و این مردم عزیز و رزمندگان عزیزمان، ان‌شاءالله سربلندتر از گذشته خواهیم بود.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت عملیات‌ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و تاکید کرد: تدابیر معظم‌له در انتخاب سریع فرماندهان و هدایت مسئولان امر در این ایام، در پیروزی کشورمان مقابل دشمنان، بسیار مؤثر بود.

سردار اشتری، انسجام ملی و پیروی مردم از رهنمود‌های ولایت فقیه را از دیگر عوامل مؤثر در پیروزی ایران اسلامی دانست و گفت: مردم عزیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) پیروی و همبستگی خود را حفظ کردند. امیدواریم که وحدت بین مردم و مسئولان، و امام و امت، روزبه‌روز افزایش یابد و مستحکم‌تر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری