آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها با دستور وزیر کشور
وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، دکتر مومنی وزیر کشور با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی آن، فرآیندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ آغاز میشود.
بر اساس دستور وزیر کشور؛ ثبتنام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.
همچنین مطابق با این دستور، هیئتهای اجرایی شهرستان میبایست از روز جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۸ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علیالبدل انتخاب شوند.
انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.