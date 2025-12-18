به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در یادواره سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه محمد رسول الله تهران گفت: در جنگ تحمیلی اخیر ملت ایران با اتحادی عظیم محاسبات دشمن را نقش بر آب کرد.

وی افزود: حضور مردم در بحران‌ها نقش حیاتی در همبستگی اجتماعی دارد و باید از ظرفیت‌ها برای تامین امنیت بهره ببریم.

رانندگان ایرانی در جنگ دوازده روزه رکورد حمل و نقل را شکستند

فرزانه صادق اضافه کرد: رانندگان باغیرت ایرانی در این دوازده روز نه تنها کم و کسری به وجود نیاوردند بلکه در ۱۲ روز جنگ ۱ میلیارد و ۳۰۰ تن کالا از بنادر به تمام کشور منتقل شد.

