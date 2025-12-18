سامهیح نجفآبادی:
باید منتظر افزایش قیمت دارو باشیم/ هشدار درباره ورشکستگی صنایع دارویی کشور
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه تحریم، تورم و فشار ارزی، صنعت دارو را در آستانه فروپاشی قرار داده است، گفت: اگر تصمیمات اساسی، پیشگیرانه و هماهنگ در حوزه ارزی، تولید دارو و نظارتهای مالی اتخاذ نشود، مشکلات فعلی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه در آیندهای نزدیک با بحرانهای عمیقتر و پرهزینهتری در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.
به گزارش ایلنا، همایون سامهیح نجفآبادی رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با هشدار نسبت به تشدید مشکلات حوزه دارو، گفت: متأسفانه وضعیت حوزه دارو روزبهروز در حال بدتر شدن است و شرایط موجود نشان میدهد اگر تصمیمات اساسی و پیشنگرانه اتخاذ نشود، با بحرانهای جدیتری مواجه خواهیم شد و این موضوع پیشتر نیز مورد تأکید قرار گرفته و حتی از سوی مسئولان مربوطه، از جمله رئیس سازمان غذا و دارو مورد تأیید قرار گرفته است.
وی با اشاره به چالشهای تولید دارو در کشور، افزود: در شرایط فعلی، علیرغم آنکه بخشی از مواد مؤثره دارویی در داخل کشور تولید میشود، اما تولیدکنندگان همچنان با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه، بهویژه مواد شیمیایی مورد نیاز، مواجه هستند و قیمت خرید برخی اقلام افزایش یافته و سایر بخشهای تولید نیز با شرایط ناپایدار اقتصادی و ارزی دستوپنجه نرم میکنند؛ مسائلی که مستقیماً بر توان تولید داخلی اثرگذار است.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: واقعیت این است که باید سالها پیش برای چنین روزهایی برنامهریزی میکردیم و متأسفانه رویکرد غالب در کشور، واکنشی بوده است به این معنا که معمولاً زمانی به فکر حل مشکل میافتیم که بحران شکل گرفته در حالی که امکان پیشبینی شرایط و تقویت زیرساختهای دارویی کشور از گذشته وجود داشته است.
سامهیح نجفآبادی با اشاره به سیاستهای قیمتی دولت در حوزه دارو، تصریح کرد: در حال حاضر با وجود کاهش دسترسی به برخی اقلام دارویی، افزایش رسمی قیمت دارو را شاهد نبودهایم و قیمتها تقریباً در سطح گذشته باقی مانده است این در حالی است که با توجه به تورم بالا و افزایش افسارگسیخته قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد، تداوم این وضعیت در بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود و ناگزیر باید منتظر افزایش قیمت دارو نیز باشیم.
وی ادامه داد: دولت با هدف حمایت از بیماران و مصرفکنندگان، تلاش میکند در کوتاهمدت مانع افزایش قیمت دارو شود اما اگر این سیاست بدون حمایت مؤثر از تولیدکنندگان ادامه یابد، در بلندمدت منجر به ورشکستگی صنایع دارویی کشور خواهد شد؛ موضوعی که پیامدهای آن بهمراتب سنگینتر و پیچیدهتر از وضعیت فعلی کمبود دارو خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس در مورد اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه حل بدهی ارزی قابل توجه به تأمینکنندگان خارجی نیازمند همراهی دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر است، گفت: مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی دارد و بارها از طریق مکاتبات، تذکرات و برگزاری جلسات تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته دارو، این دغدغهها را منتقل کرده و نظارت ها بر سیاستهای ارزی کشور، نحوه تخصیص ارز و پرداخت بدهیها تداوم دارد و لازم است خروجی این جلسات و هشدارها به تصمیمات اجرایی منجر شود؛ شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش شدید ارزش ریال و تحریم و تأثیر مستقیم سیاستهای خارجی بر افزایش تورم و نرخ ارز، فشار مضاعفی بر حوزه دارو وارد کرده است.
وی با انتقاد از ضعف نظارتهای اقتصادی، تصریح کرد: متأسفانه در کنار این شرایط، شاهد بروز تخلفات گسترده در نظام بانکی و مالی کشور هستیم و پرسش جدی این است که نهادهای نظارتی چگونه اجازه میدهند برخی افراد با دریافت تسهیلات کلان و غیرمتعارف، موجب تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی شوند؛ مسائلی که آثار آن بهطور مستقیم بر معیشت مردم و حوزه حساس دارو نمایان میشود.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر تصمیمات اساسی، پیشگیرانه و هماهنگ در حوزه ارزی، تولید دارو و نظارتهای مالی اتخاذ نشود، مشکلات فعلی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه در آیندهای نزدیک با بحرانهای عمیقتر و پرهزینهتری در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.