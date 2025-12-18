به گزارش ایلنا، برنامه کاری هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

یک‌شنبه (۳۰ آذرماه)؛

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار قرار دارد. همچنین ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در این روز انجام می‌شود.

سه‌شنبه (۲ دی‌ماه)؛

نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور برگزار خواهد شد.

گفتنی است، شنبه (۲۹ آذرماه) کمیته آموزش و پرورش کمیسیون، بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش شامل پیشنهاد اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش و پیشنهاد دریافت عوارض از ساخت‌وسازها برای احداث مدارس را در دستور کار دارد. همچنین چهارشنبه(۳ دی‌ماه) ، کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور درباره اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان از زمان ابلاغ تاکنون را به‌عنوان دستگاه مسئول پیگیری قانون، مورد بررسی قرار می‌دهد

