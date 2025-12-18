هفته آینده برگزار میشود؛
برگزاری نشست تخصصی کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای دانشگاههای برتر کشور
کمیسیون آموزش مجلس در هفته آینده نشست تخصصی با رؤسای دانشگاههای برتر کشور برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، برنامه کاری هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
یکشنبه (۳۰ آذرماه)؛
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار قرار دارد. همچنین ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در این روز انجام میشود.
سهشنبه (۲ دیماه)؛
نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با رؤسای دانشگاههای برتر کشور برگزار خواهد شد.
گفتنی است، شنبه (۲۹ آذرماه) کمیته آموزش و پرورش کمیسیون، بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش شامل پیشنهاد اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش و پیشنهاد دریافت عوارض از ساختوسازها برای احداث مدارس را در دستور کار دارد. همچنین چهارشنبه(۳ دیماه) ، کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور درباره اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان از زمان ابلاغ تاکنون را بهعنوان دستگاه مسئول پیگیری قانون، مورد بررسی قرار میدهد