آذری جهرمی:
هر عضو کابینه عملکرد یکساله خود را فقط در یک جمله بگوید و عکسالعمل مردم را ببیند
وزیر سابق ارتباطات نوشت: همین امروز از هر عضو کابینه بخواهند همهی عملکرد یکسال و اندی خود را فقط و فقط در یک جمله بگویند و آن را منتشر کنند و عکس العمل مردم را ببینید.
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:
میگن ۲۰ تا باجناق تو بیابونی گرفتار گرگ شده بودند، فریاد میزدند: "امان از بی کسی"!!
حالا روایت اینهاست که میگویند دولت مشکل رسانه و اطلاع رسانی دارد؛ ساختارهای موازی متعدد و بعضا بیش فعالی در بخش رسانهای دولت هستند. مساله اساسی ساده است؛ همین امروز از هر عضو کابینه بخواهند همهی عملکرد یکسال و اندی خود را فقط و فقط در یک جمله بگویند و آن را منتشر کنند و عکس العمل مردم را ببینید، قبل از انتشار هم حتما بدهید آقای رئیس جمهور ببینند...
از کوزه همان تراود که در اوست...