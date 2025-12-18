به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:

میگن ۲۰ تا باجناق تو بیابونی گرفتار گرگ شده بودند، فریاد می‌زدند: "امان از بی کسی"!!

حالا روایت اینهاست که می‌گویند دولت مشکل رسانه و اطلاع رسانی دارد؛ ساختارهای موازی متعدد و بعضا بیش فعالی در بخش رسانه‌ای دولت هستند. مساله اساسی ساده است؛ همین امروز از هر عضو کابینه بخواهند همه‌ی عملکرد یکسال و اندی خود را فقط و فقط در یک جمله بگویند و آن را منتشر کنند و عکس العمل مردم را ببینید، قبل از انتشار هم حتما بدهید آقای رئیس جمهور ببینند...

از کوزه همان تراود که در اوست...

