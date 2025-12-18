رئیس جمهور وارد بیرجند شد
رئیس جمهور دقایقی قبل برای سفری یک روزه وارد خراسان جنوبی شد.
به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در بدو ورود به استان به مقام شامخ شهدا ادای احترام و پس از آن با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار میکند.
نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندیهای استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نشست با مسئولان ارشد و نمایندگان استان از برنامههای آقای پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی است.
سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یک روزه خواهد بود.