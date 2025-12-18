خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمهور وارد بیرجند شد

رئیس جمهور وارد بیرجند شد
کد خبر : 1729417
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور دقایقی قبل برای سفری یک روزه وارد خراسان جنوبی شد.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در بدو ورود به استان به مقام شامخ شهدا ادای احترام و پس از آن با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار می‌کند.

 

نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نشست با مسئولان ارشد و نمایندگان استان از برنامه‌های آقای پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی است.

 

سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یک روزه خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری