رئیس جمهور وارد بیرجند شد

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در بدو ورود به استان به مقام شامخ شهدا ادای احترام و پس از آن با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار می‌کند.

نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نشست با مسئولان ارشد و نمایندگان استان از برنامه‌های آقای پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی است.

سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یک روزه خواهد بود.

