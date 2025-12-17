رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد:
پیگیری و گزارش اسراف انرژی در دستگاههای اجرایی از طریق فواد۱۲۸ امکان پذیر شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اضافه شدن شاخص جدید «بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از اسراف منابع» به شاخصهای سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: این شاخص با هدف تقویت نظارت عمومی، اصلاح الگوی مصرف و افزایش حساسیت دستگاههای اجرایی نسبت به صیانت از منابع عمومی به سامانه فواد ۱۲۸ افزوده شده است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح مصرف انرژی صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل اداری محقق نمیشود، تصریح کرد: مشارکت مردم در این زمینه نقشی کلیدی دارد و بدون همراهی شهروندان، مدیریت صحیح مصرف امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: در صورتی که مراجعان در ادارات با مصادیق روشن اسراف انرژی مواجه شوند؛ از جمله استفاده غیرضروری از چند دستگاه سرمایشی، روشن بودن همزمان وسایل گرمایشی و سرمایشی یا مصرف فراتر از نیاز، میتوانند موضوع را از طریق سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ ثبت و پیگیری کنند.
وی افزود: این گزارشها بهصورت مشخص و دقیق بررسی میشود و نتایج آن تأثیر مستقیم در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی خواهد داشت.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی بخشی جداییناپذیر از اصلاح نظام اداری است، خاطرنشان کرد: بهینهسازی مصرف انرژی لازمه افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و صیانت از منابع عمومی کشور است.
معاون رئیسجمهور یادآور شد: هنگامی که دستگاهها بدانند رفتار مصرفی آنها بهطور مستمر رصد میشود، خودکنترلی سازمانی تقویت شده و مسئولیتپذیری مدیران و کارکنان افزایش مییابد.
رفیعزاده در پایان تأکید کرد: تقویت و تکمیل شاخصهای سامانه فواد ۱۲۸ در چارچوب سیاستهای دولت وفاق ملی و با هدف افزایش پاسخگویی، شفافیت و همراهسازی مردم در مدیریت صحیح منابع کشور، بهصورت جدی دنبال میشود.