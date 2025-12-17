نگاهداری: تقویت سرمایه اجتماعی نیازمند مشارکت دادن نخبگان در نظام حکمرانی است

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان تهران، امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر) در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اهمیت و ضرورت راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی، بیان داشت: هدف از راه اندازی این اندیشکده‌ها استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استانی و سراسر کشور است.

وی ادامه داد: نقدی به مرکز پژوهش‌ها وارد می‌شد به این مفهوم که مرکز پژوهش‌ها فقط از نخبگان تهرانی برای کارهای خود و مشورت گرفتن برای تهیه گزارش‌ها استفاده می‌کند. ما با راه‌اندازی اندیشکده‌های استانی تلاش کردیم از ظرفیت همه نخبگان کشور استفاده کنیم.

نگاهداری بیان داشت: این اقدام یک رابطه برد - برد برای نخبگان و نظام قانونگذاری کشور است. نخبگان دانشگاهی با مسائل مهم و میدانی کشور مواجه می‌شوند و می‌تواند نقش مهم و موثر خود در تهیه قوانین و پیش‌نویس‌های قانونی را ایفاء کنند.

وی ادامه داد: نظام قانونگذاری هم در این اندیشکده‌ها از ظرفیت نخبگان و دانش گسترده نخبگان سراسر کشور استفاده می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: هر چقدر ما نظام دانشگاهی و اساتید دانشگاه‌ها را به نظام قانونگذاری و حکمرانی کشور پیوند بزنیم و هرچقدر مشارکت نخبگان بیشتر شود، سرمایه اجتماعی و کیفیت قوانین هم بیشتر می‌شود.

وی در مورد افتتاح اندشکده حکمرانی و قانونگذاری استان تهران هم گفت: برخی معتقد بودند که به دلیل حضور مرکز پژوهش‌ها در تهران، نیازی به افتتاح این اندیشکده نیست اما با مراجعه نمایندگان استان تهران و بیان اینکه تهران مسائل محلی و منطقه‌ای دارد به این نتیجه رسیدیم که این اندیشکده را راه اندازی کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با تاکید بر این نکته که اندیشکده‌های قانونگذاری و حکمرانی نباید تبدیل به نظام بروکراتیک و اداری شود، گفت: دکتر قالیباف تاکید کردند که این اندیشکده‌ها به عنوان حلقه میانی بین حاکمیت و نخبگان و نظام دانشگاهی عمل کنند و تبدیل به ساختار اداری نشوند. ما هم در همین راستا حرکت کردیم.

تحقق حکمرانی خوب هدف راه اندازی اندیشکده حکمرانی است

در ادامه این نشست هم علیرضا ذاکر اصفهانی، بیان داشت: حکمرانی با حکم روانی مترادف نیست. بحث ما هم حتی خود حکمرانی هم نیست بلکه حکمرانی خوب که در چهار دهه گذشته مطرح شده، مسئله ماست.

وی با بیان اینکه حکمرانی سابقه طولانی دارد اما حکمرانی خوب تازه مطرح شده است، ادامه داد: ما باید به اصول حکمرانی خوب و چارچوب‌های این اصول توجه کنیم. حکومت اعمال قدرت کردن است اما حکمرانی حالت عمودی دارد و به معنای مشارکت دادن همه ذی نفعان امر سیاسی برای تحقق کیفیت مطلوب زندگی است. تا در نهایت رضایت و مطلوبیت در جامعه شکل بگیرد.

ذاکر با بیان اینکه سیاست به دو مفهوم خشونت و صلح است، گفت: همه تلاش ما این است که با ایجاد همگرانی از خشونت و درگیری به سمت صلح حرکت کنیم.

در ادامه این نشست هم حمزه صفربیگی دبیر شورای راهبری اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی مرکز پژوهش‌های مجلس هم با اشاره به ایده راه‌اندازی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری که در مجلس یازدهم مطرح شد، گفت: هدف این بود که به صورت نظام‌مند از نخبگان سراسر کشور در نظام قانونگذاری و زیست بوم حکمرانی کشور استفاده کنیم.

دبیر شورای راهبری اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت؛ برای تدوین قوانین با کیفیت که بتواند نیازهای نوین جامعه را پاسخ دهد باید همه نخبگان کشور را مشارکت دهیم و از ظرفیت و دانش این نخبگان استفاده کنیم.

در پایان این مراسم احکام شورای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان تهران اهدا شد.