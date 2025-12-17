خبرگزاری کار ایران
در جلسه پیگیری روند پیشرفت طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی صورت گرفت؛

تاکید رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در جلسات قبلی پیگیری طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی، درباره تعیین تکلیف قرارداد اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مبنای پیشبرد کار است، خواستار تسریع در روند اجرای توافق صورت گرفته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ادامه پیگیری روند پیشرفت طرح‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید حوزه انرژی، روند اجرای طرح‌های جمع‌‌آوری گازهای همراه (فلر)، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت، افزایش تولید در میدان نفتی آزادگان، فشارافزایی میدان پارس جنوبی و موضوع مهم تامین مالی طرح‌های حوزه نفت و گاز، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، در جلسه‌ای به ریاست دکتر مسعود پزشکیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابتدا موضوع اصلاحات انجام شده در قرارداد پیمانکار اجرای طرح افزایش تولید میدان نفتی آزادگان مطرح و مقرر شد توافق صورت گرفته به منزله تنفیذ تلقی و از طرف وزارت نفت ابلاغ شود. بر این اساس، شرکت سرمایه‌گذار موظف است در مدت ۲ هفته منابع لازم را در اختیار هیئت مدیره شرکت مجری قرار دهد و ۲ ماه نیز فرصت خواهد داشت تا شروط اجرای قرارداد را به طور کامل پیاده‌سازی کند.

رئیس جمهور نیز با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در این جلسات درباره تعیین تکلیف اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، مبنای پیشبرد کار است، خواستار تسریع در روند اجرای توافق صورت گرفته شد.

در ادامه آخرین وضعیت اجرای طرح جمع‌آوری گازهای همراه (فلر) مطرح و مقرر شد موانع تسریع در پیشبرد این طرح، از جمله موضوع قانون ضرورت استفاده از توان داخل و ساز و کارهای برگزاری مناقصه پیگیری و رفع شوند.

همچنین در این جلسه اعلام شد که ۷۰ میلیون فوت مکعب، معادل ۲ میلیون بشکه گاز میدان NGL۳۱۰۰ واحد فرآورش دهلران که در فلر پرفشار سوخته و علاوه بر هدررفت ثروت ملی باعث آلودگی شدید هوا نیز می‌شد، با موفقیت جمع‌آوری و به شبکه گاز سراسری تزریق شده و باقی‌مانده گاز هدایت شده به فلر این مجتمع نیز به زودی جمع‌آوری خواهد شد.

در ادامه ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت، مقرر شد بانک مرکزی تامین منابع ارزی مورد نیاز برای این طرح را محقق و منابع به تدریج تزریق شوند. به علاوه، با توجه به اینکه این پروژه در بسته تامین ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، جزو طرح‌های اولویت‌دار است، مقرر شد پیشنهاداتی برای تسریع در تامین ارزی آن تهیه و ارائه شود.

همچنین مقرر شد مدل سرمایه‌گذاری، تامین مالی و بازگشت سرمایه پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در جلسه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه آن ارائه شود.

در ادامه جلسه، در حوزه تامین مالی ارزی طرح‌های حوزه نفت و گاز نیز، گزارش اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برای طراحی بسته‌های تامین ارزی ارائه و قرار شد، پروژه‌ها به تدریج و بر اساس اولویت در این بسته قرار گیرند.

همچنین مقرر شد قراردادهای باقی مانده طرح‌های بالادستی نفت، توسط وزارت نفت تنفیذ و برای تایید نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال شود.

انتهای پیام/
