پدافند هوایی شعار ارتش فدای ملت را معنا کردند
دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی با تاکید بر ضرورت توجه نسل جوان به موضوع تولید مؤلفههای قدرت گفت: لازم است درسآموختههای دفاع مقدس ۱۲ روزه به ویژه در بُعد پدافندی را در دستور کار قرار دهیم.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی، بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۲۶ آذرماه) در جمع مدیران مراکز مطالعات و تحقیقات نیروهای چهارگانه ارتش گفت: توسعه علم و فناوریهای نوظهور و اهمیت استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز در بخشهای نظامی و دفاعی ایجاب میکند به حوزه علم و فناوری توجه جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در دیدار با نخبگان مبنی بر ضرورت استفاده دستگاه دولتی و دیگر دستگاههای حکومتی از ظرفیت نخبگان تصریح کرد: به یاری خدا امروز مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نیروهای جوان و نخبه و ایجاد ارتباط دوسویه علمی با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان ها، قدمهای بسیار با ارزشی برای استفاده بهینه از نخبگان و تأمین و تجهیز ابزار آفندی و پدافندی مورد نیاز خود برداشته است.
دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی در ادامه با اشاره به اهمیت ثبت تجربیات ستادی و میدانی فرماندهان و مسئولان صحنه نبرد افزود: شما عزیزان به عنوان متولیان امور مطالعاتی و تحقیقات راهبردی در ارتش، مسئولیت خطیری در زمینه تدوین و مدیریت دانش دفاع مقدس ۱۲ روزه دارید.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مدافع وطن تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تأکید فرمودهاند؛ «پدافند هوایی خط مقدم دفاع از کشور است»، کارکنان غیور مجموعه پدافند هوایی، با تمام توان و شجاعانه در برابر دشمن ایستادگی و رشادت و ایثارگری آنها شعار "ارتش فدای ملت" را معنا کردند.
امیر سرتیپ صباحیفرد در پایان با تأکید بر ضرورت توجه نسل جوان به موضوع تولید مؤلفههای قدرت گفت: لازم است همه ما توصیههای مهم و راهبردی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه بویژه در بُعد پدافندی یعنی آیین رزم متجاوز، تکنیکها و آسیبپذیریهایی که از دشمن شناسایی شده است را در دستور کار قرار دهیم.