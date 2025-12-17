خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند
کد خبر : 1729301
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

به گزارش ایلنا،  به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و طی احکام جداگانه‌ای از سوی  فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی به سِمَت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدندمراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش، سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ حیدری جانشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، امیر سرتیپ دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش، امیر دریادار سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، فرماندهان نیروهای تابعه ارتش و دیگر مسئولان، برگزار و امیر سرتیپ علیرضا الهامی به عنوان فرمانده قراگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شد.

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند

 

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش های امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، وی به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شد.

 

همچنین طی مراسم مشابهی، ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، وی به عنوان مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری