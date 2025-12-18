صدرالحسنی در گفتوگو با ایلنا:
حادثه تروریستی استرالیا تحت نظارت موساد بود
یک کارشناس سیاست خارجی گفت: به نظر میرسد که رژیم صهیونیستی در چهارچوب راهبرد ۷۰ ساله خود که شامل مظلومنمایی، فریب و قدرتافزایی است، این سناریو را طراحی و اجرا کرده تا بتواند مجدداً از احساسات و عواطف مردم دنیا برای مظلومنمایی استفاده کند و قصد اسرائیل از ناامنی برای یهودیان بازگردان آن به سرزمینهای اشغالی است.
صدرالحسینی کارشناس ارشد مسائل بینالملل در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با وقایع پیش آمده در استرالیا، حمله به یکی از مراسمات یهودیان این کشور و تلاش رسانههای اسرائیلی برای مرتبط کردن این حادثه تروریسیتی با ایران گفت: موضوع سیدنی در استرالیا، یک موضوع کاملاً امنیتی و تبلیغاتی، به نفع رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی پس از افول جایگاه سیاسی، اجتماعی و بینالمللی خود در خارج از سرزمینهای اشغالی، تلاش مضاعفی را برای بازگرداندن وضعیت سابق به کار برده است.
مردم استرالیا بارها به شیوههای مختلف با اقدامات اسرائیل در غزه مخالفت کردهاند
وی ادامه داد: شاید یکی از مسائل مهمی که باید به آن پرداخته شود، تظاهرات بسیار سنگین ضدصهیونیستی در سیدنی در ماههای گذشته باشد. مردم استرالیا که بخش قابل توجهی از آنها از مهاجرین کشورهای مختلف هستند، در طول جنایات مستمر رژیم صهیونیستی بارها به شیوههای مختلف با اقدامات این رژیم در غزه مخالفت کرده و در موارد متعددی، جمعیتهای قابل توجهی در پایتخت استرالیا نشاندهنده همراهی مردم این کشور با مردم مظلوم و قهرمان غزه بوده است.
مقامات استرالیا به دلیل گرایشات صهیونیستی خود سفیر ایران را اخراج کردند
این تحلیلگر مسائل بینالملل با بیان اینکه یکی از مسائل حائز اهمیت در استرالیا، گرایش حاکمان این کشور به صهیونیسم بینالملل است، اظهار کرد: استرالیا در طول بیش از دو سال گذشته، انگشت اتهام را در حوزه مسائل ضد یهودیت و اقدامات تروریستی به سمت جمهوری اسلامی دراز کرده است. با توجه به اطلاعات غلطی که سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، از جمله موساد، به دولتمردان استرالیا داده بودند، سفیر جمهوری اسلامی هم از این کشور اخراج شد و آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم جزو گروههای حامی تروریسم نامیدند.
یک سناریوی چندوجهی برای اقدام تروریستی در استرالیا وجود دارد
وی افزود: همه این موارد در کنار نفوذ صهیونیسم در دستگاههای دولتی رژیم استرالیا نشان میدهد که آنها به دنبال انتقامگیری از حامیان واقعی مردم غزه بودند. بر این اساس، به نظر میرسد یک سناریوی پیچیده و چندوجهی برای موضوع اقدام تروریستی در سیدنی به کار رفته است.
حادثه تروریستی استرالیا سازمانیافته و تحت نظارت موساد بود
این کارشناس سیاست خارجی درباره احتمال دست داشتن اسرائیل در این اقدام تروریستی اظهار کرد: اطلاعات کنونی در حال حاضر این نکته را تأیید میکند که از ساعاتی قبل از اقدام تروریستی، نام شخص مهاجم در برخی از دستگاههای جستجوگر یا نرمافزارهای جستجوگر رژیم صهیونیستی دنبال شده بود، به نظر میرسد که این خطای پنهان، میتواند امروز ما را به این نقطه برساند که مجموعه اقداماتی که در سیدنی انجام شد، یک اقدام کاملاً سازمانیافته و تحت نظارت موساد بود و آنها به دنبال این مسئله هستند که این نکته را اشاره کنند که هیچ کجا برای یهودیان به جز سرزمینهای اشغالی امنیت ندارد.
قصد اسرائیل از ناامنی برای یهودیان بازگردان آن به سرزمینهای اشغالی است
صدرالحسینی اضافه کرد: با عنایت به مهاجرتی که در طول دو سال گذشته از سرزمینهای اشغالی انجام شد، آنها به دنبال بازگرداندن یهودیان از نقاط مختلف دنیا به سرزمینهای اشغالی و خالی نبودن شهرکهایی هستند که در حال حاضر به دنبال غصب سرزمینهای فلسطینیان در مناطق مختلف میباشند.
اسرائیلیها نتوانستند به اهداف خود برسند
این تحلیلگر مسائل منطقه توضیح داد: به نظر میرسد که رژیم صهیونیستی در چهارچوب راهبرد ۷۰ ساله خود که شامل مظلومنمایی، فریب و قدرتافزایی است، این سناریو را طراحی و اجرا کرده تا بتواند مجدداً از احساسات و عواطف مردم دنیا برای مظلومنمایی استفاده کند. اما واقعیت امر این است که علیرغم حمایت همهجانبه رسانههای غربی از این سناریو و این طراحی، مسئله مهم این است که آنها نتوانستند به بخشی از اهداف خود برسند.
صدرالحسینی با تاکید بر اینکه غربی ها اهدافی را دنبال میکردند، گفت: قصد داشتند که بر این نکته تاکید کنند که فرد دستگیر شده مسلمان است چرا که آنها به دنبال اسلامهراسی در سراسر دنیا هستند. میتوان ادعا کرد که حداقل در این بخش، این سناریو نتوانست به نتیجه مطلوب برسد. اما تلاش مضاعف همه رسانهها برای کمک به رژیم صهیونیستی برای اهداف از پیش گفته شده، کاملاً مشهود است.
هیچ انسان آزادهای اقدامات تروریستی را تأیید نمیکند
وی خاطرنشان کرد: باید این نکته را توجه داشته باشیم که هیچ انسان آزادهای اقدامات تروریستی را تأیید نمیکند و خوشبختانه مواضع اصولی جمهوری اسلامی در این راستا کاملاً روشن و شفاف بود و از جانب مقامات مسئول اعلام شده است. اما این نکته را باید توجه داشته باشیم که اقداماتی همچون اقدامات سیدنی میتواند بازتابی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، سوریه و دیگر مناطق جهان باشد.