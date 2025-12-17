به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در کنفرانس خبری با همتای روس در مسکو گفت: امروز مذاکراتی بسیار نزدیک، دقیق و جزئی در تمامی حوزه‌ها، شامل مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، برگزار شد. روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال جاری، از گسترش چشمگیری برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: با امضای معاهده مشارکت جامع میان دو کشور، همکاری‌ها وارد مرحله‌ای جدید شده و شتاب بیشتری گرفته است. این معاهده هم‌اکنون وارد مرحله اجرا شده و دو طرف بر اساس چشم‌انداز ترسیم‌شده در آن در حال حرکت هستند. در توافقی که امروز با وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، به امضا رسید، دستور کار وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تعیین شد که به‌عنوان نقشه راه همکاری‌های سه‌ساله آینده مورد عمل قرار خواهد گرفت. روابط ایران و روسیه ماهیتی جامع و همه‌جانبه دارد.

عراقچی گفت: در یک‌سال‌ونیم گذشته و در دوره دولت چهاردهم، رؤسای جمهور ایران و روسیه پنج بار دیدار داشته‌اند که نشان‌دهنده سطح بالای روابط دوجانبه است. دیدارها و رایزنی‌های منظم میان وزرای امور خارجه دو کشور نیز به‌صورت مستمر ادامه داشته و آخرین دیدار رؤسای جمهور دو کشور جمعه گذشته در عشق‌آباد برگزار شد که در آن، مسائل دوجانبه و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و روسیه به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است، تاکید کرد: همکاری‌ها در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و ترانزیت، به‌ویژه در پروژه راهبردی کریدور شمال–جنوب و قطعه رشت–آستارا، در حال پیشرفت است. همچنین تجارت دوجانبه روندی افزایشی دارد و زمینه‌های جدیدی برای توسعه آن در حال پیگیری است. کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز با ۱۷ کارگروه تخصصی در ماه فوریه برگزار خواهد شد.

عراقچی یادآور شد: ایران به‌عنوان عضوی متعهد به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، به تمامی تعهدات خود پایبند است، اما بر اساس همین معاهده از حقوق قانونی خود صرف‌نظر نخواهد کرد. استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی، حق مسلم ایران است و این حق علی‌رغم حملات صورت‌گرفته همچنان پابرجاست.

وزرات امور خارجه عنوان کرد: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران اگرچه به برخی ساختمان‌ها و تجهیزات آسیب وارد کرده، اما نه توانسته فناوری بومی کشور را از بین ببرد و نه اراده جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند. در حوزه بین‌المللی نیز اشتراک نظر روشنی برای مقابله با نظام سلطه، زورگویی و استانداردهای دوگانه کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، وجود دارد.

عراقچی افزود: ایران و روسیه در مقابله با تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه، اشتراک نظر داشته و در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری نزدیکی دارند. دو کشور در نهادهایی همچون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضو بوده و تعاملات مشترک خود را به‌صورت فعال دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران و روسیه در زمینه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، همکاری اقتصادی، تبادل تجربه و هماهنگی‌های عملیاتی دارند و از ابتکارهای بین‌المللی مخالف اقدامات قهرآمیز و تحریم‌های یک‌جانبه حمایت می‌کنند، گفت: در همین راستا، گروه «دوستان منشور ملل متحد» با عضویت ایران، روسیه، چین و دیگر کشورها تشکیل شده و جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام بین‌المللی در مقابله با نظام سلطه، زورگویی و قلدری آمریکا حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: مشورت‌های بسیار خوبی را داشتیم و مواضع ما کاملاً روشن است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است امنیت و ثبات در مناطق قفقاز و آسیای مرکزی باید توسط کشورهای همان منطقه تأمین شود. در همین چارچوب، ایران سازوکار «۳+۳» را برای قفقاز پیشنهاد داده و این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند. در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست آتی وزرای امور خارجه این سازوکار در دست انجام است.

عراقچی اظهار داشت: ایران به‌طور قاطع با حضور هرگونه نیروی خارجی در منطقه قفقاز مخالف است و این موضع به همسایگان و شرکای منطقه‌ای اعلام شده است. ایران و روسیه در این زمینه موضعی مشترک دارند و بر این باورند که هیچ قدرت یا کشور خارج از منطقه نباید در امور امنیتی قفقاز مداخله کرده یا ثبات منطقه را تهدید کند.

وی تصریح کرد: طرف مقابل با عملکرد خود به دیپلماسی و اصل مذاکره خدشه وارد کرده است. با این حال، چنانچه رویکرد خود را اصلاح کرده و برای گفت‌وگویی برابر، محترمانه و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی واقعی نشان دهد، ایران موضوع مذاکره را مجدداً بررسی خواهد کرد. در شرایط کنونی، نشانه‌ای قانع‌کننده از چنین آمادگی‌ای مشاهده نمی‌شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تجربه یک سال گذشته نشان داده است که برداشت آمریکا از مذاکره، نه گفت‌وگو، بلکه تحمیل و دیکته کردن مواضع است، گفت: مذاکره واقعی تنها زمانی امکان‌پذیر است که طرف مقابل رویکرد خود را تغییر داده و به گفت‌وگویی منصفانه، متوازن و از موضع برابر تن دهد. بدیهی است اهدافی که از طریق فشار و اقدام نظامی محقق نشده، پشت میز مذاکره نیز قابل تحمیل نخواهد بود. میز مذاکره باید بر پایه احترام متقابل، توازن و تأمین منافع مشترک شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: سه کشور اروپایی دیگر هیچ ظرفیتی برای مذاکره ندارند و تروئیکای اروپایی با فعال‌سازی غیرقانونی مکانیسم ماشه، عملاً آخرین ابزار و ظرفیت مذاکراتی خود را از دست داده‌اند؛ لذا ایران دلیلی برای گفتگوی مجدد با این سه کشور نمی‌بیند. ایران اگرچه به تعهدات خود در چارچوب «NPT» پایبند است، اما تأکید می‌کند که حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای، واقعیت‌های میدانی را تغییر داده و آژانس فاقد پروتکل‌های لازم برای بازرسی از مراکز مورد تهاجم است. تا زمان تعیین چارچوب‌های جدید برای مقابله با تهدیدات ایمنی و امنیتی، امکان بازرسی وجود ندارد. با توجه به ابطال توافق قاهره در پی اقدامات خصمانه غرب، مطابق قانون مجلس، تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های آژانس منحصراً بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

انتهای پیام/