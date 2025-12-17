خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار فدوی:

قدرتمندانه مقابل نظام سلطه ایستاده‌ایم

قدرتمندانه مقابل نظام سلطه ایستاده‌ایم
کد خبر : 1729194
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ ترکیبی استکبار جهانی علیه ملت ایران، گفت: توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه موفق نبوده و این نشان‌دهنده قدرت انقلاب اسلامی است.

به گزارش ایلنا، سردار فدوی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که صبح امروز (چهارشنبه) در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد، اظهار داشت: «علم نافع»، علمی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت پژوهش در جامعه، بیان کرد: امروز ابزار پژوهش افزایش چشمگیری داشته است بنا بر این توقعات از پژوهشگران افزایش یافته است. ما باید از پژوهشگران برای گسترش پژوهش و علوم مطالبه‌گری کنیم؛ زیرا مسائل زیادی در کشور وجود دارد که باید حل شود.

وی با بیان اینکه ما متکی به مسلماتی هستیم که به آن باور داریم، عنوان کرد: خداوند برای بندگان خود کم نگذاشته و هر آنچه را که بندگان تا انت‌ها به آن نیاز دارند، خداوند تأمین کرده است.

سردار فدوی با تأکید بر اینکه می‌توانیم به هر سطحی از علم که می‌خواهیم، دست پیدا کنیم، افزود: ما باید مسائل مربوط به کشور، انقلاب و جغرافیای ایران را حل کنیم و هیچ‌کس دیگری این مسائل را حل نمی‌کند. ما افراد متفکر، دانشمند و اندیشمند زیادی داریم؛ لذا باید دست به دست هم دهیم تا بخش علمی جامعه را ارتقا دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشمنی شیطان بزرگ (آمریکا) و نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی، گفت: شیطان بزرگ در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار داده است. هیچ‌گاه دشمنیِ دشمنان و تحریم‌های آنان علیه کشورمان کاهش نیافته است.

وی با بیان اینکه سپاه، نظام، آحاد جامعه و شهدا به تکالیف خود برای مقابله با استکبار عمل کرده‌اند، عنوان کرد: توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه موفق نبوده و این نشان‌دهنده قدرت انقلاب اسلامی است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خوداتکایی، خاطرنشان کرد: شهدا نشان دادند که «ما می‌توانیم» و دائماً این مهم را به ما یادآوری می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری