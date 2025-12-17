سردار فدوی:
قدرتمندانه مقابل نظام سلطه ایستادهایم
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ ترکیبی استکبار جهانی علیه ملت ایران، گفت: توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه موفق نبوده و این نشاندهنده قدرت انقلاب اسلامی است.
به گزارش ایلنا، سردار فدوی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که صبح امروز (چهارشنبه) در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد، اظهار داشت: «علم نافع»، علمی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت پژوهش در جامعه، بیان کرد: امروز ابزار پژوهش افزایش چشمگیری داشته است بنا بر این توقعات از پژوهشگران افزایش یافته است. ما باید از پژوهشگران برای گسترش پژوهش و علوم مطالبهگری کنیم؛ زیرا مسائل زیادی در کشور وجود دارد که باید حل شود.
وی با بیان اینکه ما متکی به مسلماتی هستیم که به آن باور داریم، عنوان کرد: خداوند برای بندگان خود کم نگذاشته و هر آنچه را که بندگان تا انتها به آن نیاز دارند، خداوند تأمین کرده است.
سردار فدوی با تأکید بر اینکه میتوانیم به هر سطحی از علم که میخواهیم، دست پیدا کنیم، افزود: ما باید مسائل مربوط به کشور، انقلاب و جغرافیای ایران را حل کنیم و هیچکس دیگری این مسائل را حل نمیکند. ما افراد متفکر، دانشمند و اندیشمند زیادی داریم؛ لذا باید دست به دست هم دهیم تا بخش علمی جامعه را ارتقا دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشمنی شیطان بزرگ (آمریکا) و نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی، گفت: شیطان بزرگ در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار داده است. هیچگاه دشمنیِ دشمنان و تحریمهای آنان علیه کشورمان کاهش نیافته است.
وی با بیان اینکه سپاه، نظام، آحاد جامعه و شهدا به تکالیف خود برای مقابله با استکبار عمل کردهاند، عنوان کرد: توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه موفق نبوده و این نشاندهنده قدرت انقلاب اسلامی است.
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خوداتکایی، خاطرنشان کرد: شهدا نشان دادند که «ما میتوانیم» و دائماً این مهم را به ما یادآوری میکنند.