به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در ابتدای دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: از دعوت شما از بنده و هیات همراهم بسیار تشکر می کنم. همانطور که شما فرمودید مشورت های ما به صورت مستمر و نزدیک همیشه و در همه سطوح ادامه داشته است. در طول یک سال و نیم گذشته، روسای جمهور ما پنج بار با هم ملاقات کرده اند. بنده و جنابعالی هم مرتبا در مسکو و تهران و سایر کشورها با هم ملاقات داشته ایم.

وی ادامه داد: روابط ایران و روسیه همه جانبه و‌چندبعدی است و همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی و امنیتی را در برمی گیرد. امروز ما فرصت داریم در زمان بیشتری جزییات روابط را مرور کنیم و هماهنگی بیشتری را به عمل آوریم. همینطور فرصت داریم در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کنیم.

عراقچی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما مواضع مشابهی را در خصوص تقریبا همه مسائل بین المللی داریم و در همه موضوعات همواره از همدیگر حمایت کرده ایم. روابط ما هر روز نزدیک تر و پیوسته تر می شود. ما از موضع روسیه در محکوم کردن حمله امریکا و رژیم اسراییل به ایران و اعلام همبستگی با مردم ایران تشکر و قدردانی می کنیم. لازم است در خصوص آینده این تحولات با یکدیگر مشورت لازم را داشته باشیم.

