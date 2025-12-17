خبرگزاری کار ایران
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان انتخاب شدند

اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار و اعضای این هیئت انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت: اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، آیت‌الله مدرسی یزدی به عنوان رئیس، دکتر ره‌پیک به عنوان نایب‌رئیس، بنده (طحان نظیف) به عنوان سخنگو و دکتر صادقی مقدم به عنوان دبیر هیئت مرکزی انتخاب شدند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از این جلسه، اعضای هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی در حوزه‌های انتخابیه‌ای که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان برگزار شود، انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۳ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد. ۵ حوزه انتخابیه که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آنها برگزار خواهد شد عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستان‌آباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» که نمایندگان آنها به دلیل پذیرش مسئولیت‌هایی در دولت، از مجلس خارج شدند.

لازم به ذکر است با توجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله آل‌هاشم و درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران برگزار خواهد شد.

براساس اعلام وزارت کشور انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همراه با انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

