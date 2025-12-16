خبرگزاری کار ایران
احضار سفیر قبرس در تهران به وزارت خارجه ایران

سفیر قبرس در تهران، در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه این کشور علیه تمامیت سرزمینی ایران به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد.

به گزارش ایلنا، در واکنش به درج گزاره‌های مداخله‌جویانه نسبت به تمامیت سرزمینی ایران در بیانیه مشترک مقامات قبرس و امارات عربی متحده، محمد علی‌بک دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه، «پتروس ناکوزیس»، سفیر جمهوری قبرس در تهران را به وزارت امورخارجه احضار کرد و ضمن تسلیم یادداشت مکتوب، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ نمود.

دستیار وزیر امور خارجه به سفیر قبرس یادآوری کرد که جزایر سه گانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های لاینفک از سرزمین ایران بوده و حاکمیت تاریخی، بلامنازع و موثر ایران بر این سه جزیره امری غیرقابل تردید است. 

همچنین تاکید شد جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعای ارضی علیه تمامیت سرزمینی خود را شدیدا محکوم می‌کند و آن را ناقض اصل بنیادین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها می‌داند. 

علی‌بک با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در عدم مداخله در موضوعات حاکمیتی و سرزمینی دیگر کشورها از جمله قبرس، خواستار اقدام فوری قبرس در تصحیح این خطای فاحش و پرهیز از تکرار چنین اشتباهی شد.

انتهای پیام/
