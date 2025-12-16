احضار سفیر قبرس در تهران به وزارت خارجه ایران

دستیار وزیر امور خارجه به سفیر قبرس یادآوری کرد که جزایر سه گانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های لاینفک از سرزمین ایران بوده و حاکمیت تاریخی، بلامنازع و موثر ایران بر این سه جزیره امری غیرقابل تردید است.

همچنین تاکید شد جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعای ارضی علیه تمامیت سرزمینی خود را شدیدا محکوم می‌کند و آن را ناقض اصل بنیادین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها می‌داند.

علی‌بک با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در عدم مداخله در موضوعات حاکمیتی و سرزمینی دیگر کشورها از جمله قبرس، خواستار اقدام فوری قبرس در تصحیح این خطای فاحش و پرهیز از تکرار چنین اشتباهی شد.