سخنگوی دولت:
دولت خود را در برابر محیطزیست و سلامت مردم پاسخگو میداند
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز نشست سخنگویی دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند برگزار شد؛ فرصتی برای بررسی میدانی توسعه سوخت استاندارد، کاهش گوگرد فرآوردهها، بازچرخانی آب و پروژههای کنترل آلایندگی.
دولت خود را در برابر محیطزیست و سلامت مردم پاسخگو میداند و این مسیر را با نظارت و اصلاح ادامه میدهد.»