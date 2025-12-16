خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت:

دولت خود را در برابر محیط‌زیست و سلامت مردم پاسخگو می‌داند

‌سخنگوی دولت نوشت: دولت خود را در برابر محیط‌زیست و سلامت مردم پاسخگو می‌داند و این مسیر را با نظارت و اصلاح ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز نشست سخنگویی دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند برگزار شد؛ فرصتی برای بررسی میدانی توسعه سوخت استاندارد، کاهش گوگرد فرآورده‌ها، بازچرخانی آب و پروژه‌های کنترل آلایندگی.

‌دولت خود را در برابر محیط‌زیست و سلامت مردم پاسخگو می‌داند و این مسیر را با نظارت و اصلاح ادامه می‌دهد.»

