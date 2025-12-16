محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در این جلسه با بیان اینکه ۹ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته است، مولدسازی را امری زمان‌بر دانست.

وی در ادامه بر تکمیل پروژه‌ها تأکید و تصریح کرد: اگر روند تکمیل پروژه‌ها کند باشد و آهسته پیش برود، تورم در سال‌های آینده به مشکلات روند تکمیل می‌افزاید.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین گفت: دستگاه‌ها به‌منظور اینکه بتوانند کارهایی را که به آن‌ها سپرده شده پیش ببرند، باید با یکدیگر تعامل کنند.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هزینه‌های مربوط به ساخت راه‌آهن باید زودتر اختصاص پیدا کند و از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم تا این مسئله را به‌صورت جدی‌تر پیگیری کند؛ همچنین امیدواریم تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص امضا شود.

قائم‌پناه با اشاره به بحث اولویت‌بندی گفت: باید بر اساس منابع، اولویت‌بندی صورت گیرد و پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور اولویت اول است. باید پروژه‌ها و مصوبات سفر انجام شود تا بتوانیم به مشکلات سایر استان‌ها نیز رسیدگی کنیم و اولویت‌های بعدی را به آن‌ها اختصاص دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ۹ ماه از سال گذشته است، در حالی که برنامه‌ها باید از همان ابتدای سال مشخص شوند؛ اینکه بعد از گذشت مدت زمان زیادی از سال برای این موضوع تصمیم‌گیری شود، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نظرسنجی از مردم در استان‌هایی که رئیس‌جمهور به آن‌ها سفر کرده است، گفت: بر اساس این نظرسنجی‌ها، عده قابل توجهی از مردم از نبود امکانات و فضاهای ورزشی ناراضی هستند و ما در سفر به هر استانی که داشته‌ایم، این موضوع را دیده‌ایم.

قائم‌پناه با اشاره به تسهیلات بانکی و اهمیت آن اظهار کرد: استان کرمانشاه بیشترین شاخص بیکاری را داشت و در سفر رئیس‌جمهور به این استان قرار بر این شد که اقدامی صورت بگیرد تا این شاخص کاهش پیدا کند؛ بر این اساس قرار شد بانک‌ها طی یک سال ۳۸ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند. اگر استانداری طرحی را تأیید کرده و واجد شرایط اخذ وام بوده، توجیه فنی و اهلیت داشته، اما پرداخت صورت نگرفته باشد، از وزیر امور اقتصادی و دارایی علت موضوع را پیگیری خواهم کرد تا از مدیرعامل بانک‌ها پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این موضوع باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی هم نامه‌ای برای این مسئله نوشته و من به‌ شخصه در جلسه شورای عالی بانک‌ها حضور پیدا خواهم کرد و این مسئله را پیگیری خواهم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پالایشگاه قدیمی استان کرمانشاه حق گسترش و توسعه ندارد و باید از این موضوع جلوگیری شود. این پالایشگاه فقط باید در بهینه‌سازی سوخت فعالیت کند.

وی افزود: اینکه بدون مصوبه استاندار به این پالایشگاه وام داده شود، قابل قبول نیست؛ رئیس‌جمهور در نامه‌ای برای من نوشت که علت این ماجرا را پیگیری کنم.

قائم‌پناه خطاب به مدیران بانک‌ها گفت: مصوبات سفر، دستور رئیس‌جمهور است و شما بانک دولتی هستید؛ وقتی دستور رئیس‌جمهور را انجام نمی‌دهید، یعنی از دستور رئیس‌جمهور سرپیچی کرده‌اید. رهبر معظم انقلاب شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرده‌اند و دکتر پزشکیان در سفرهای استانی به مردم وعده می‌دهد که برای گردش صنعت و رونق اقتصادی وام داده شود؛ وقتی بانک‌ها از وام دادن پرهیز می‌کنند، در واقع از دستور ریاست محترم جمهوری خودداری می‌کنند.

وی افزود: اگر مشکلی در این خصوص وجود دارد، باید آن را به استاندار اطلاع دهید تا خود استانداری در این خصوص تصمیم بگیرد. اینکه پرداخت وام در دستور کار قرار بگیرد و لنگ‌لنگان تصمیم‌گیری شود، قابل قبول نیست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعامل میان استانداری و بانک یک تعامل دوطرفه است، تصریح کرد: ۹ ماه از سال گذشته و تنها ۸ درصد وام داده شده است؛ با این روند، بیکاری در استان افزایش پیدا می‌کند و سبب نارضایتی مردم می‌شود.

قائم‌پناه گفت: من نامه‌ای نوشتم که در آن ذکر شده است: «نظر به اینکه تصویب تسهیلات مصوبات سفر با هماهنگی بانک‌های عامل می‌باشد، این تسهیلات مشمول رعایت حساب‌های مربوط به نسبت منابع و مصارف، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته نخواهد بود و بانک‌های عامل این موضوع را به مدیریت‌ها و شعب استانی خود اعلام خواهند نمود.» خود آقای فرزین نیز این موضوع را اعلام کرده است.

وی افزود: توقع من این است که بر اساس پیگیری استانداری گفته شود از ۳۸ هزار میلیاردی که برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها تصویب شده، چرا ۲۰ همت آن تخصیص یافته است. ضمن اینکه مشخص هم نیست ۸.۵ همت مابقی آیا پرداخت می‌شود یا خیر. ما نمی‌گوییم بی‌دلیل وام داده شود، اما طرح‌های تصویب‌شده وجود دارند و مصوبه بانک را دارند و باید بر اساس پیشرفت‌های فیزیکی به آن‌ها وام داده شود. ما مصوب نکرده‌ایم که بانک‌ها بدون ضوابط وام دهند؛ پول بانک‌ها بیت‌المال است. هدف ما این است که پرداخت‌ها باعث افزایش تولید و اشتغال شود. باید مطمئن باشیم که پول داده‌شده بازمی‌گردد و توجیه فنی دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما در بخشنامه‌ای که در صورت‌جلسه و تفاهم با بانک‌ها صورت گرفته، نوشتیم که بانک‌ها باید ظرف یک ماه به استانداری اعلام کنند آیا طرح ارائه‌شده قابل توجیه است یا خیر؛ اگر قابل توجیه نیست، استانداری طی مدت ۱۵ روز طرح جدیدی جایگزین کند. باید جدیت به خرج داد تا به نتیجه برسیم.

قائم‌پناه با بیان اینکه باید با رعایت قوانین وام داده شود، خاطرنشان کرد: ما جلساتی را در ماه آینده برگزار خواهیم کرد و دستورالعملی را به تصویب می‌رسانیم تا مشکلات موجود از طریق شورای عالی بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حل شود و تسهیلاتی قائل شویم تا بانک‌ها بتوانند با خیال راحت وام پرداخت کنند.

وی افزود: سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری کند و این امکان وجود ندارد که به همه کارخانه‌ها یا به همه بخش‌های یک کارخانه وام دهیم. ما ناترازی در بانک‌ها هم داریم و نمی‌توانیم کاری کنیم که این ناترازی افزایش پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کم‌آبی اشاره و اظهار کرد: مصرف آب باید کاهش پیدا کند. ۹۲ میلیارد مترمکعب آب داریم که ۸۰ میلیارد آن برای کشاورزی مصرف می‌شود و ۱۲ میلیارد مترمکعب آن برای شرب است. این ۸۰ میلیارد باید کاهش پیدا کند و اگر این اقدام را انجام دهیم، یعنی آب شرب کشور را افزایش داده‌ایم.